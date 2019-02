Wanda Nara molla tutto e va in vacanza a Dubai

Mirabelli show - il Milan ma non solo : “Wanda Nara fa così per farsi invitare in tv” : Milan, Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare della sua ex squadra, ma anche del caso Icardi bacchettando la moglie Wanda Nara L’ex ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, è un po’ uscito dai radar dopo l’addio ai rossoneri. Quest’oggi è tornato a parlare ai microfoni di RMC Sport, di Milan ma non solo. Il clou ovviamente è stato dedicato alla sua ex squadra, adesso tornata su buoni livelli dopo un momento ...

Inter - Wanda Nara e l'amore con Mauro Icardi : Sempre sotto i riflettori. Wanda Nara è tornata a parlare pubblicamente e lo ha fatto affidandosi alla rivista argentina Gente, a cui ha rilasciato una lunga Intervista. Nella copertina si può leggere ...

Wanda Nara : "Icardi crede in me - il nostro amore è per tutta la vita. Preparo i miei figli ad affrontare la malvagità" : "Il nostro amore è per tutta la vita", parola di Wanda Nara. In un'intervista alla rivista argentina Gente la show girl argentina parla della suo rapporto con l'attaccante Mauro Icardi e racconta: "È il primo a credere in me. Molti cercano di destabilizzarmi. Preparo i miei figli ad affrontare l'invidia e la malvagità".Visualizza questo post su Instagram¡Ya salió! Esta semana Wanda Nara: mientras negocia el ...

Inter - Wanda Nara parla del caso Icardi : “cercano di destabilizzarmi! Mauro crede in me : il nostro amore è per sempre” : Wanda Nara torna a parlare del caso Icardi: in un’Intervista per una rivista argentina, la moglie del centravanti dell’Inter punta il dito contro chi cerca di destabilizzarla e conferma la forza del legame che la lega al marito Nonostante in casa Inter sia il Var (e i fatti di Fiorentina-Inter) l’argomento più caldo, il caso Icardi non si è certamente concluso. Ci ha pensato Wanda Nara a gettare ulteriore benzina sul ...

Wanda Nara vola lontana dalle polemiche - la Wags a Dubai senza Icardi [VIDEO] : Wanda Nara vola a Dubai con i cinque figli, la Wags senza Icardi nella meta vacanziera dopo la bufera con i media e l’Inter Wanda Nara si concede una vacanza dopo la bufera che l’ha coinvolta insieme al marito ‘contro’ l’Inter. La bella argentina è volata a Dubai con i cinque figli e si è ripresa in aeroporto prima di prendere il jet privato e dopo essere atterrata nella meta vacanziera. Icardi, al contrario, ...

CASO ICARDI/ Dall'Argentina : Mauro torni al pallone e lasci a Wanda Nara i social : Il CASO di Mauro ICARDI all'Inter è seguito con interesse anche in Argentina, dove il calcio non sta vivendo un buon momento

Wanda Nara : «Nel calcio ci sono tante ingiustizie - ma Mauro Icardi non è un mostro» : Wanda Nara torna a parlare del caso Mauro Icardi in occasione della puntata di ieri sera di Tiki-Taka andata in onda su Canale 5. «Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore della Fiorentina, come l’atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto questo dolore che ha. Lo fanno sembrare un mostro, ma non lo è. Mauro ha rispetto di tutti, per i colori, per la maglia dell’Inter». La moglie ...

Inter - ancora Wanda Nara : "Dico quello che voglio - e su Perisic…" : La moglie-agente di Maurito si sente in diritto di dire ciò che vuole in veste di opinionista, e ieri sera ha preso di mira anche Ivan Perisic … DICO CIO' CHE voglio " Il mondo nerazzurro, in grande ...

Fiorentina-Inter - Marotta è un furia su arbitri - episodio Politano-Perisic e Wanda Nara : “Abbiamo subito un danno notevole, speriamo che non sia irreparabile nell’economia della stagione perché sarebbe veramente grave. Questa era una partita che ormai era definita, ma il mio grande rammarico è che noi come movimento calcio abbiamo investito tantissimo sullo strumento Var per ridurre gli errori e quindi l’uso che ne viene fatto deve essere scrupoloso e razionale. Se in una situazione del genere si confonde la ...

Inter - brutto attacco dell'assistente di Wanda Nara a Perisic : 'Senza vergogna' : In casa Inter la delusione è tanta dopo il pareggio di ieri contro la Fiorentina. I nerazzurri erano riusciti ad andare in vantaggio per 3-1 per poi essere rimontati con un rigore inesistente del pareggio messo a segno da Veretout al 101'. Non sono mancate le polemiche, con Abisso che, nonostante il Var, ha ritenuto che D'Ambrosio avesse preso la palla con le mani. Per qualche ora, dunque, è stata accantonata la vicenda relativa a Mauro Icardi, ...