Stefano De Martino e Fatima Trotta presentano “Made in Sud”

Belen e Stefano De Martino di nuovo genitori? Quella frase di Signorini… : Dopo diverso tempo li rivediamo di nuovo insieme sulle copertine dei maggiori magazine e chissà che Belen Rodriguez e Stefano De Martino a breve non ci tornino da genitori del secondo figlio. Signorini ha lanciato una indiscrezione che in poche ore ha trovato parecchia risonanza in rete e che fa ben sperare chi non ha mai smesso di fare il tifo per la coppia scoppiata sul finire del 2015. A Domenica In, infatti, il direttore di Chi ha ...

Stefano De Martino smentisce la gravidanza di Belen : 'Non sono incinto' : Stefano De Martino, intervistato dal sito Gossip e Tv durante la conferenza stampa di Made in Sud, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito alla sua vita privata e lavorativa. Proprio qualche giorno fa Alfonso Signorini, attraverso un video messaggio mandato in onda a Domenica In, ha lasciato intendere che Belen Rodriguez potesse essere incinta per la seconda volta. La frase sibillina, che ha insospettito tutti i fan, è stata: ...

Stefano De Martino parla di Belen e nega : “Non sono incinto” : News Belen incinta di Stefano De Martino? Intervista a Gossipetv Nessun secondo figlio – almeno per il momento – per Belen e Stefano. Il ballerino ha smentito il gossip delle ultime ore nel corso della conferenza stampa di Made in Sud, al quale abbiamo partecipato anche noi di Gossipetv. “Non sono incinto”, ha detto Stefano riferendosi […] L'articolo Stefano De Martino parla di Belen e nega: “Non sono ...

Stefano De Martino passa la notte a casa dell'influenzata Belen Rodriguez : le foto su Chi : Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sempre più evidente: anche se i diretti interessati non confermano (ma neppure smentiscono) i gossip che li vorrebbero di nuovo in coppia, sono tanti gli indizi a favore di questa ipotesi. Il settimanale Chi uscito il 27 febbraio, per esempio, pubblica le foto esclusive della notte che il ballerino ha trascorso a casa dell'ex (?) moglie lo scorso weekend; stando alla ricostruzione che ...

Stefano De Martino : «Riparto dalla Rai (e mi scontro con Belén)» : Made in Sud 2019: la prima volta di Stefano De MartinoMade in Sud 2019: la prima volta di Stefano De MartinoMade in Sud 2019: la prima volta di Stefano De MartinoStefano De Martino non ha pranzato. «Fra prove e promozione, ogni giorno ce n’è una una», racconta al telefono spiegando che preferisce togliersi subito il pensiero dell’intervista prima di correre a tavola. È nella sua Napoli, città che riscopre per i piccoli piaceri: dalle ...

Mara Venier legge a Stefano De Martino una lettera e piangono in tv : Ospite a “Domenica In”c’ è Stefano De Martino e Mara Venier mostra a De Martino le immagini in aeroporto mentre si scambia baci e abbracci con Belen Rodriguez insieme al figlio Santiago. La Venier si dice commossa dalle immagini. «È una non notizia», dice De Martino. «Per me e Belen è sempre così, non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio. L’unione famigliare ci sarà a prescindere dalle situazioni sentimentali, ...