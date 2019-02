Per l’automobile non sarà un anno bellissimo grazie ai prelievi dimaieschi

ilfoglio

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Roma. “Un miracolo questo governo l’ha fatto: sull’ecotassa ci ha messi tutti d’accordo, produttori, rivenditori e clienti è l’ennesima misura vessatoria. Eppure il primo partito in Italia è quello degli automobilisti, siamo oltre 17 milioni, se ci coalizzassimo tutti insieme”. A parlare al Foglio è

maurolea159 : @the__Bocs @DanBeraudo consiglio a @martini_stefano di iniziare a cercare il posto per l'automobile - psychoqzzu : RT @Jotaro_Kulo: @Zcatola Noi proletari non abbiamo la carrozza col cocchiere che ci porta a spasso, dobbiamo ogni volta sporcarci le mani… - Jotaro_Kulo : @Zcatola Noi proletari non abbiamo la carrozza col cocchiere che ci porta a spasso, dobbiamo ogni volta sporcarci l… -