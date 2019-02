Nilufar Addati di Uomini e Donne choc | “Mi dai della put**na e poi…”

Uomini e Donne Nilufar Addati mi sono schiantata contro un’albero : L’ex tronista Nilufar Addati nelle sue “Instagram Stories poche ore fa” ha raccontato: “Ho cominciato molto bene la giornata oggi, con un bell’incidente in macchina. Non mi sono fatta male e non ho fatto male a nessuno”. “Non ho fatto l’incidente contro un’altra macchina o contro un altro automobilista. Mi sono schiantata contro un albero”, ha aggiunto la ragazza ancora spaventata e sotto choc ha anche mostrato uno scatto con ...

Uomini e Donne - incidente stradale per Nilufar Addati : il racconto sui social : La ex tronista ha raccontato la sua disavventura conclusa con un grande spavento e qualche danno all’auto

Uomini e donne - Nilufar Addati assente alla scelta di Luigi Mastroianni : ecco perché : Nilufar Addati non parteciperà come ospite alla puntata speciale di Uomini e donne in cui il tronista Luigi Mastroianni farà la propria scelta. I due amici, nonché compagni di agenzia, non si incontreranno nella villa in cui si chiuderà ufficialmente l'avventura del giovane all'interno del dating show di Mara De Filippi.I fan della trasmissione, tuttavia, possono stare tranquilli: fra Nilufar e Luigi scorre ancor buon sangue. Ad impedire ...

Nilufar Addati a ruota libera dopo Giordano : amore - rimorsi - nuova vita : Nilufar Addati a ruota libera dopo Giordano: come sta, l’amore, i rimorsi e quel seno che non le piace Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha da poco chiuso la relazione con Giordano Mazzocchi e oggi ha deciso di svelarsi a ruota libera ai propri fan di Instagram, aprendo alle ormai celebri domande […] L'articolo Nilufar Addati a ruota libera dopo Giordano: amore, rimorsi, nuova vita proviene da Gossip e Tv.

Nilufar Addati di Uomini e Donne - da Mattia Marciano al trono : Nilufar Addati, dall'addio a Mattia Marciano al trono classico di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice napoletana in cerca del vero amore. Nilufar Addati di Uomini e Donne

Uomini e Donne - Nilufar Addati in preda all’ansia : “Sono giornate toste queste” : Uomini e Donne, Nilufar Addati dopo Giordano Mazzocchi cambia vita e si trasferisce a Roma: “Ansia… sono giornate toste queste” Nilufar Addati dopo la fine della sua relazione con Giordano Mazzocchi ha lasciato la sua bella Napoli per trasferirsi a Roma, dove abiterà da sola. Non sappiamo se la scelta di cambiare vita sia una conseguenza […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar Addati in preda all’ansia: “Sono ...