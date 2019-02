Nanni Moretti | “Un film su Salvini come ‘Il Caimano’? Sarebbe al di sopra delle mie forze”

Nanni Moretti attacca : "In Italia sta scomparendo la solidarietà" : 'La nozione di solidarietà e di generosità , a lungo centrale nel mio Paese, sta scomparendo. E la memoria non è il punto di forza del popolo Italiano'. A dirlo, in un'intervista a Le Monde , è Nanni ...

"In Italia sta scomparendo la solidarietà” - dice Nanni Moretti : “La nozione di solidarietà e di generosità, a lungo centrale nel mio Paese, sta scomparendo. La memoria non è il punto di forza del popolo Italiano”. Lo sottolinea Nanni Moretti in un'intervista a Le Monde, parlando anche di “irresponsabilità” dell'Italia di oggi. L'occasione per il colloquio con l'autorevole quotidiano francese è la presentazione del suo documentario “Santiago, Italia” – da domani nelle sale – che indaga sul ruolo dello Stato ...

A Nanni Moretti il Nastro d'Argento dell'anno per 'Santiago - Italia' : Nanni Moretti si aggiudica il Nastro d'Argento dell'anno per il suo flm ' Santiago,Italia' . 'È un riconoscimento che premia la qualità del film riconoscendone anche il valore civile e, per dirla con ...

Nanni Moretti : "Dopo il Caimano - un film su Salvini? Sarebbe al di sopra delle mie forze" : "Fare un film su Salvini Sarebbe al di sopra delle mie forze". Così risponde Nanni Moretti, intervistato da Le Monde, sulla possibilità di portare al cinema il Ministro dell'Interno. Il cineasta italiano infatti ha già portato sul grande schermo Silvio Berlusconi ne Il Caimano del 2006. Categorica la risposta di Moretti: "No, no, no e no. È stato già difficile farlo per Berlusconi. Fu una decisione dell'ultimo ...

Santiago - Italia di Nanni Moretti - Recensione - : Immagine che sembra alludere simbolicamente non solo al distacco con cui il materiale verrà trattato nei minuti successivi, ma anche a un mondo che si è lasciato alle spalle gli orrori del passato e ...

SantiagoItalia - il docufilm di Nanni Moretti avverte : ‘L’Italia di oggi ricorda il Cile di allora’ : Quarantacinque anni dopo il golpe in Cile che eliminò il governo democraticamente eletto di Salvador Allende instaurando una sanguinaria dittatura militare, Nanni Moretti torna con un docufilm incentrato sulle vicende di allora, analizza il carattere brutale della repressione e si sofferma, attraverso numerose interviste a ex profughi Cileni, sul rapporto tra questi rifugiati e il nostro Paese. Allora un esperimento estremamente innovativo come ...