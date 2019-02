Morto ex parlamentare Elvio Ruffino

E' Morto Adriano Ossicini - ex partigiano - parlamentare e ministro : salvò molti ebrei romani dalla deportazione : Nato nel 1920, combattè in prima fila a Porta San Paolo e nei giorni del rastrellamento del Ghetto nascose molti fuggitivi in un reparto dell'ospedale Fatebenefratelli

Morto Erminio Boso - ex parlamentare leghista. Salvini : “Per te faremo più bella l’Italia” : Lutto per il Carroccio. La notte scorsa, per un attacco cardiaco, è Morto Enzo Erminio Boso. L'ex parlamentare, 73 anni, è stato uno dei fondatori della lega Nord in Trentino. Salvini lo ricorda così: "Buon viaggio Enzo, abbiamo messaggiato fino a ieri e stanotte hai scelto di proseguire la tua battaglia da Lassù. faremo sempre più belli il Trentino e l'Italia, contaci"Continua a leggere