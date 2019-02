Infrastrutture | “Si deve ripartire da Genova | il crollo di Ponte Morandi un simbolo”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “Volevamo dare un segnale: dal nostro punto di vista, dasi. Per noi il simbolo del, del momento in cui si è spezzato un sistema di collegamento portando via tante vite umane, è anche il momento per capire che dallesi. Siperché in dieci anni abbiamo perso 500mila posti di lavoro, ma con gli investimenti giusti potremmo raddoppiare questo numero, si potrebbero creare più di un milione di lavoratori“. Così Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, aprendo ‘Verso il Festival del Lavoro’ a. Per Calderone, il “tema dellenon riguarda solo quelle viarie, solo l’edilizia, ma il tema è più ampio, riguarda anche letecnologiche: tutte cose che il nostro Paese adesso non ha, e che...

MatteoRichetti : Oggi a fianco di Sindaci e amministratori piemontesi per chiedere che il collegamento #AstiCuneo esca dal mito e di… - MediasetTgcom24 : 'Su Tav e le infrastrutture bisogna capire che nessuno verrà mai ad investire in Italia, con investimenti di lungo… - LiciaRonzulli : Il ministro Tria dice che la Tav si deve fare, ma Toninelli lo invita alla porta. Il presidente Conte sta alla fine… -