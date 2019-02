Icardi out | il Toro non basta a Spalletti serve il rientro di Keità

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) L’Inter può fare a meno di Mauroa lungo termine, e non pagare pegno nell’inseguimento alla Champions? La domanda è ormai obbligata, ma non ha una risposta semplice. Da una parte ci sono i risultati recenti senza Mauro, quelle 3 vittorie più il polemico 3-3 di Firenze, che danno forza a un gruppo che vuole dimostrare di non dipendere da nessuno.Dall’altro ci sono quella ventina di gol persi per strada: l’argentino in campionato è fermo a 9, l’anno scorso chiuse a 29. Allora fu record personale, ma le medie a partita in carriera non sono mai scese molto. A recuperare il bottino di gol può pensare una cooperativa («Ogni giocatore cerca di dare qualcosa in più» ha detto), ma la casella del centravanti va occupata da un singolo.Lautaro Martinez il degno sostituto di MauroFinora ci ha pensato Lautaro Martinez, il sostituto naturale, con un solo gol (da ...

