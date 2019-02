Biglietti Genoa-Frosinone | come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di

oasport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)numero ventisei per il campionato diA di calcio che prosegue ovviamente senza soste: si va in scenadi consueto nel week-end. Domenica 3 marzo alle ore 15.00 in campo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova i padroni di casa dele ilI liguri stanno crescendo in questa seconda parte di campionato, sfruttando soprattutto l’ottimo lavoro da parte del nuovo allenatore Cesare Prandelli: nonostante il trasferimento al Milan di Piatek l’attacco dei rossoblu si sta ben disimpegnando con i vari Sanabria e Kouame. 29 punti, dodicesima piazza: la salvezza è praticamente ad un passo. Molto più difficile il compito degli ospiti: soli sedici punti, penultima posizione in graduatoria. Diventa davvero dura proseguire nella massima: serve un cambio di passo assoluto da ora in poi per non lasciar sfuggire le rivali.Non vuoi perderti nulla della ...

