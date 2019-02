Serie A | programmazione tv 26ª giornata | Lazio-Roma su Dazn | Napoli-Juventus su Sky

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) Nel fine settimana tornerà il campionato diA. Il prossimo turno proporrà due importanti big match da seguire con particolare attenzione. Ad animare la 26ªsarannoda una parte edall’altra. Non mancheranno sfide importanti anche per quanto riguarda le “piccole”, che andranno a caccia di punti salvezza. Ad aprire il programma sarà l’anticipo di venerdì 1 marzo tra Cagliari e Inter. I nerazzurri, dopo le polemiche post-pareggio contro la Fiorentina, andranno in trasferta alla Sardegna Arena. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30, con diretta tv su Sky. I ragazzi di Luciano Spalletti cercheranno di tornare alla vittoria per non rischiare di venir raggiunti o addirittura sopravanzati dalle inseguitrici. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo un’occhiata alle altre sfide in calendario.tv di Sky eper il ...