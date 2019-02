Riposo compensativo enti locali e scuola | come funziona e quanto dura

Elezioni europee - docenti ai seggi : fino a 2 giorni di Riposo compensativo : Ci scrive una docente chiedendoci, in vista delle prossime Elezioni europee che si svolgeranno a maggio, se esiste una normativa che regoli il diritto al riposo compensativo per chi partecipa alle operazioni di voto. A dire la verità si tratta di un quesito ricorrente che ci proviene dai nostri lettori. In diversi ci hanno segnalato che in molte scuole, le informazioni rilasciate sono molto discordanti tra di loro. Diritto a 2 giorni A beneficio ...