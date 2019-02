Pedofilia | Papa proibisce al cardinale Pell contatto con minori

Pedofilia : condannato cardinale George Pell - uno dei collaboratori di Papa Francesco : È bufera in Vaticano. il cardinale australiano George Pell, 77 anni, "numero 3" ed ex collaboratore di Papa Francesco, è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni da un tribunale di Melbourne. Le violenze, ai danni di due chierichetti tredicenni, sarebbero accadute nel 1996. L'ex tesoriere, che ora rischia diversi anni di carcere, ha sempre respinto le accuse; è il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere stato ...

Papa Francesco sulla Pedofilia nella Chiesa : 'Nessun abuso deve mai essere coperto' : ... siano essi le famiglie, lo sport o internet. Ma anche la Scuola e il turismo, specie quello sessuale. Di conseguenza Francesco ha deciso di lasciare un appello a tutta la comunità internazionale, ...

Il Papa : 'Pedofilia - una piaga mostruosa' : Il discorso del Papa ha affrontato il fenomeno degli abusi sul fronte della politica,delle famiglie , all'interno delle quali avvengono la maggior parte delle violenze, , delle istituzioni sportive e ...

Pedofilia - Lombardi : da Papa Motu Proprio : 16.44 "Un nuovo Motu Proprio del Papa sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano". Lo ha annunciato padre Lombardi, moderatore del Summit sulla protezione dei minori. Il documento,ha anticipato,"accompagnerà una nuova legge dello Stato del Vaticano e le Linee guida per il Vicariato".Un vademecum spiegherà ...

Summit sulla Pedofilia - in arrivo un Motu Proprio del Papa. Le vittime : "Ci aspettavamo di più" : Francesco conclude la conferenza in Vaticano. E all'Angelus promette "misure perché i crimini non si ripetano". "I luoghi della Chiesa siano sicuri per i minori"

