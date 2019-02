Omicidio supermarket di Rozzano | l' ex genero killer ha confessato | ' Molestava mia figlia'

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) Ci sarebbero dei presunti abusi sessuali su minore dietro al terribiledi Antonio Crisanti. L'uomo, 63 anni, è stato freddato ieri nel parcheggio di un supermercato a(popoloso centro alle porte di Milano). Oggi, si sono costituiti due uomini: Emanuele S., 35 anni e Achille L., 26 anni, entrambi di origini napoletane (come la vittima, ma da tempo residenti nel milanese). Colui che ha premuto il grilletto, è l'exdi Crisanti.La confessione Achille L., avrebbe guidato lo scooter utilizzato per arrivare nel parcheggio del centro commerciale "Il Gigante" di, mentre Emanuele S., pregiudicato, avrebbe premuto il grilletto per cinque volte contro la vittima, padre della sua ex compagna. Lo avrebbe fatto per vendicare presunte violenze sessuali sulla. Antonio Crisanti, in effetti, come riportato da diverse agenzie di stampa, risultava indagato dalla ...