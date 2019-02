Cobie Smulders torna in tv con Stumptown | l’amata Robin Scherbatsky protagonista nel

optimaitalia

: Cobie Smulders potrebbe anche strozzarmi con la bandiera del Canada e io l'amerei comunque - emmashands : Cobie Smulders potrebbe anche strozzarmi con la bandiera del Canada e io l'amerei comunque -

(Di martedì 26 febbraio 2019)Nonostante adesso sia un'eroina dell'universo Marvel e degli Avengers al cinema, per i series tv addicted rimarrà per sempre la bella canadesedi E alla fine arriva mamma. Tutti sperano ancora uno spin off o un ritorno della serie magari per un altro finale o un film ma rimane il fatto che, tra i suoi mille impegni, la bellaha inserito anche un nuovo progetto, un pilot e potenziale serie per la prossima stagione televisiva ABC.Secondo quanto riporta Deadline sembra proprio chesia pronta perre in tv con un adattamento dei fumetti e comedi, la serie drammatica firmata da ABC e che ha preso vita dalla penna dello scrittore Jason Richman. Secondo i primi dettagli sembra che la serie sia ispirata proprio ai romanzi grafici pubblicati da Oni Press e che al centro ci sia proprio il personaggio della, ...