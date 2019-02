Vampire | The Masquerade sarà davvero annunciato durante la GDC 2019?

Su The CW arrivano Tyler Posey e The Lost Boys : addio ai Salvatore e The Vampire Diaries : Dopo quasi tre anni di pre produzione, alla fine The CW ha annunciato l'ok per l'adattamento di The Lost Boys per la prossima stagione televisiva. La notizia non è nuova visto che la rete lo ha rivelato già il mese scorso insieme a rinnovi e cancellazione ma adesso il cast prende forma e sembra proprio che il suo pubblico dovrà dimenticare i Salvatore e The Vampire Diaries a favore di Tyler Posey e i suoi "fratelli". Ebbene sì, il volto noto ...

Paradox Interactive potrebbe annunciare a breve un nuovo capitolo di Vampire : The Masquerade : Vampire: The Masquerade è una serie di RPG dalle tinte Vampiresche, oltre che la trasposizione videoludica dell'omonimo gioco di ruolo cartaceo. La saga non ha mai raggiunto grande popolarità, tuttavia si è ritagliata la sua fetta di appassionati.Come riporta Bloody Disgusting, Paradox Interactive (che detiene i diritti della saga) ha mandato online Tender, ovvero un'app per incontri fittizia molto simile a Tinder, per accedere dovrete ...

The Vampire Diaries - Stefan oggi : Paul Wesley si è sposato : Paul Wesley ha sposato Ines De Ramon: nozze segrete per Stefan di The Vampire Diaries Colpo di scena per i fan di The Vampire Diaries: Paul Wesley, l’indimenticabile vampiro Stefan Salvatore, si è sposato! A dare la notizia è stato People, che ha immortalato l’attore a New York con la fede al dito proprio in […] L'articolo The Vampire Diaries, Stefan oggi: Paul Wesley si è sposato proviene da Gossip e Tv.

Nina Dobrev grande assente ai Golden Globes 2019 : già svanito l’effetto The Vampire Diaries? : Nina Dobrev è la grande assente ai Golden Globes 2019 e se non parliamo della cerimonia in sé o delle premiazioni, sicuramente ci riferiamo a tutto quello che ci gira intorno. Ogni anno l'attrice di The Vampire Diaries ha deliziato il suo pubblico con i suoi vestiti, il suo trucco, svelando l'acconciatura per il lieto evento e facendo ridere tutti per la sua lunga e goffa preparazione alla serata, e adesso? Silenzio totale o quasi. Nina ...