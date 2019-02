Tar Sicilia | concorso riservato non è incostituzionale

Dalla Sicilia la strategia per un sistema saniTario sostenibile : Roma, 25 feb., askanews, - Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La Sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario ...

Maltempo : 4 morti. Ancora allerta al Sud <br> Treni in tilt in Calabria e Sicilia - riTardi di 13 ore : 24 febbraio 2019 - Il Maltempo che ieri ha imperversato in tutto il centro-sud ha provocato quattro morti nel Lazio e danni e disagi alla circolazione nel Mezzogiorno soprattutto per la caduta di alberi e rami causata dalle forti raffiche di grecale. Oggi la situazione non è migliore al Sud: in Basilicata, Calabria e Sicilia permane l’allerta gialla. Tra Calabria e Sicilia poi il traffico ferroviario è andato in tilt ieri sera, dopo un ...

Incendio sui binari - riTardi anche di 13 ore tra Sicilia e Calabria : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un Incendio divampato nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal sito ...

Maltempo Sicilia - incendio sui binari : riTardi anche di 13 ore : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore. Problemi anche in Sicilia, dove dalle 3 e’ sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla ...

Sicilia Queer Filmfest - anteprima dedicata alla pop sTar MIA : Il Sicilia Queer Filmfest porta in anteprima nazionale a Palermo M.I.A. - La cattiva ragazza della musica, documentario diretto da Stephen Loveridge che ha già riscosso un forte consenso di pubblico al Sundance Festival e al Festival del Cinema di Berlino. L'appuntamento è giovedì 21 febbraio alle ore 20.30 presso i Cantieri Culturali alla Zisa, per godersi questa quarta anteprima del festival che arriva dopo film molto apprezzati come Girl, ...

Per iniziativa di BCsicilia e Istituto "MatTarella " Dolci" si presenta il libro "Le Fiabe di Pitrè e i miti classici. Richiami esoterici ... : Il libro: L'autore, nell'analisi delle oltre duecento Fiabe raccolte dal Pitrè, ha ritrovato in oltre venti racconti di magia , e non solo, , collegamenti col mondo classico e con i miti precristiani,...

Sebastiano Cappuccio nuovo segreTario generale Cisl Sicilia : Sebastiano Cappuccio, siracusano, 59enni, nuovo segretario generale della USR Cisl Sicilia. Paolo Sanzaro della Ust Ragusa Siracusa: grande risorsa

Sicilia : Armao - ‘modello Portogallo? Sbagliato fare salTare norma' : Palermo, 11 feb. (Adnkronos) (Loc/Adnkronos) - "La norma sul ‘modello Portogallo’? Farla saltare sarebbe un errore, io mi batterò perché venga approvata, ma più di tanto non posso fare. Dipende tutto da cosa decide il Parlamento". A dirlo è stato il vice presidente della Regione Siciliana e assessor

Migranti - la Sea Watch si avvicina alla Sicilia per eviTare la tempesta. Salvini 'Una provocazione' : ROMA - Onde alte sette metri almeno per 48 ore, raffiche di vento a 70 chilometri l'ora. La Sea Watch 3, da cinque giorni nel Mediterraneo con i 47Migranti salvati che nessun paese vuole, si dirige ...

Sicilia : Pagliaro - Cgil - - "I conti della Regione rischiano di salTare" : La Cgil rileva che questo " si inscrive in un quadro di crisi complessiva di liquidità, di assenza di segnali positivi sul fronte dell'economia e dello sviluppo e di possibile recessione in Italia ...

AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE PER DIVENTarE VOLONTarIO ALLA LEGA DEL FILO D´ORO IN SICILIA : Partono a febbraio i CORSI di FORMAZIONE per i volontari della LEGA del FILO D´ORO in SICILIA, una vera e propria esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita delle persone ...

Cresce ancora l’Unicobas in Sicilia - Monzù nomina il SegreTario provinciale di Agrigento : Cresce RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK Carlino Non smettere di Crescere l’Unicobas in Sicilia, dopo Catania, Enna, Messina, Palermo e Trapani, il Segretario Regionale dott. Marco Monzù Rossello nomina la Segretaria provinciale di Agrigento. Operativa da subito anche la Sede provinciale ubicata a Favara, via Soldato ...