Secondo un analista PS5 arriverà tra l' aprile del 2021 e il marzo del 2022

Secondo un analista PS5 arriverà nel 2020 ad un prezzo inferiore ai 500 dollari : Pochi giorni fa sono stati condivisi i risultati finanziari di Sony e gli analisti si sono potuti sbizzarrire con le speculazioni riguardo l'arrivo della tanto attesa nuova generazione console. Come riporta Twinfinite, gli analisti hanno iniziato a guardare al 2020 come all'anno che vedrà finalmente l'uscita di PlayStation 5. Tra gli esperti che si sono espressi al riguardo abbiamo l'analista di Ace Research Institute, Hideki Yasuda, ben noto in ...

Secondo un analista Apple dovrebbe acquisire Activision : A quanto pare Apple starebbe prendendo sul serio il mercato del gaming. Apparentemente, iPhone Touch potrebbe essere rivisitato come un palmare da gioco e l'azienda potrebbe anche investire nel proprio servizio di cloud gaming. Ma un analista di J.P. Morgan ha suggerito qualcosa di molto più ambizioso.Come riporta Gamingbolt, parlando in risposta al calo delle vendite di iPhone dello scorso trimestre, l'analista di J.P. Morgan, Samik Chatterjee, ...

Secondo un analista Sony si sta focalizzando sui giochi per PS5 - ma non arriveranno notizie sulla console quest'anno : Mentre meno di un quinto di tutti gli sviluppatori di giochi è passato a creare titoli per PS5, Secondo un sondaggio GDC, sembra che gli studi interni di Sony si stiano concentrando sull'imminente prossima console dell'azienda. Parlando su ResetEra, Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, ha affermato che i team interni di Sony hanno già iniziato a ottenere kit di sviluppo di PS5.Come segnala Gamingbolt, l'analista ha anche sottolineato che per ...

Secondo un analista Xbox One sarebbe a quota 41 milioni di console vendute : Sappiamo già che PS4 e Nintendo Switch stanno facendo incredibilmente bene dal punto di vista delle vendite a livello globale. Xbox One, tuttavia, ha avuto una generazione approssimativa e anche se Phil Spencer è riuscito a tirare un po' su il marchio negli ultimi anni, non si può negare che Xbox One sia nel complesso un passo falso per Microsoft. La speranza è che il colosso di Redmond si riprenda con la prossima generazione di console. Stando ...

Nel 2019 l'industria videoludica subirà un calo dell'1% Secondo un analista inglese : Pelham Smithers, fondatore dell'omonima azienda che si occupa di ricerche di mercato, ha riferito che nel 2019 l'industria videoludica subirà un calo delle entrate dell'1%, sancendo la prima battuta d'arresto dal 1995. A riferirlo è un accurato report di Bloomberg.Smithers, che dagli anni '80 effettua monitoraggi del mercato dei videogiochi, indica innanzitutto nel rallentamento dei ricavi di Fortnite una delle principali cause di questo calo. ...

Secondo un analista PS5 e la prossima Xbox saranno rivelate all'E3 del 2020 : Mentre Secondo alcuni analisti la prossima generazione di console Microsoft e Sony verrà rivelata quest'anno e lanciata nel 2020, l'analista di IDC, Lewis Ward, ha suggerito che ciò potrebbe accadere un po' più tardi del previsto, prevedendo il lancio nel 2021 sia per PS5 che per la prossima Xbox. In un'intervista esclusiva con GamingBolt, Ward ha dichiarato di prevedere che entrambi i sistemi saranno rivelati all'E3 2020.Ward dice che c'è la ...