Sardegna | spoglio a rilento | Solinas centrodestra verso il successo Tracollo M5S 

Il centrodestra è avanti in Sardegna - ma lo spoglio prosegue a rilento : In tarda mattinata, a più di sei ore dall'inizio dello spoglio nelle 1.840 sezioni della Sardegna, è ancora presto per avere un quadro affidabile dei risultati delle elezioni regionali di ieri. Solo 33 Comuni (i più piccoli) su 377 hanno completato le operazioni e sono stati resi noti i dati di appena 121 sezioni, il 6,6% del totale, equivalenti a 32.267 voti. Christian Solinas (centrodestra) si conferma ampiamente in testa col 48,57%. Massimo ...

Sardegna - primi dati : centrodestra avanti. Crollo M5S. Spoglio a rilento. Di Maio : «Noi - vivi e vegeti. Governo ok» : Operazioni in ritardo nell’isola: ogni scheda viene scrutinata contestualmente per contare voti presidenti, voti di lista e preferenze. I comuni consegneranno dati aggregati. Conte: «Nessuna conseguenza sul Governo»

