Milan | difesa blindata in tre mosse

Lazio - Inzaghi pensa alla probabile formazione anti-Milan : Lucas Leiva scala in difesa : Non sarà la miglior Lazio possibile quella che affronterà il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia in programma martedì 26 febbraio allo Stadio Olimpico alle ore 21. Una gara che peraltro potrebbe rappresentare in qualche modo la rivincita della sfida dello scorso anno proprio in semifinale, quando i rossoneri sconfissero la squadra di Inzaghi ai calci di rigore. I capitolini vengono dall'amara eliminazione arrivata in Europa League ...

Milan - le pagelle di Romagnoli : ministro della difesa : Alessio Romagnoli si è confermato ministro della difesa, ecco i voti raccolti dai principali quotidiani italiani: GAZZETTA DELLO SPORT: 6,5 TUTTOSPORT: 6,5 CALCIOMERCATO.COM: 6,5

Milan - Piatek segna - la difesa regge. Ma la testa è da Champions? : Un girone dopo è tutta un'altra storia, o comunque una storia che dovrà seguire trame decisamente diverse dall'andata. Cagliari, Atalanta ed Empoli, il trittico che sulla carta avrebbe dovuto ...

Milan - difesa blindata e Piatek arma in più : Gli innamorati delle statistiche hanno cominciato ad appassionarsi sabato sera. Hanno scoperto e segnalato il nuovo record collezionato dal Milan di Gattuso, non certo squadra passata alle cronache recenti per una difesa d'acciaio e un portiere saracinesca dopo le note vicende contrattuali di qualche mese fa. Bene: cosa è successo? È accaduto che con lo 0 a 0 col Napoli, sono saliti a 6 nelle ultime nove sfide (comprese coppa Italia e ...

Milan - Gattuso ha blindato la difesa ma per la Champions servono più gol : MilanO - Il lungo duello tra Milan e Napoli, due partite in quattro giorni a San Siro, ha archiviato una prima tappa indolore, con lo 0-0 del campionato . Però martedì, nei quarti di finale di Coppa ...

Milan - Cutrone per l'assalto alla Champions. Genoa - difesa a 4 : Patrick Cutrone è la sua unica certezza, e naturalmente Gattuso riparte da lui per dare l'assalto al quarto posto. Alle 15 si gioca il posticipo del Ferraris tra il Genoa e il Milan: non ci sarà ...

Milan - Cutrone per l'assalto alla Champions. Prandelli - ipotesi difesa a 4 : Patrick è la sua unica certezza, e naturalmente Gattuso ripartirà da lui per dare l'assalto al quarto posto. Alle 15 si gioca il posticipo del Ferraris tra il Genoa e il Milan: non ci sarà Gonzalo ...

Ecco chi è Bruno Viana - l’obiettivo per la difesa del Milan : Bruno Viana Willemen da Silva, meglio noto come Bruno Viana è un calciatore brasiliano, difensore del Braga. Cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, ha esordito in prima squadra il 10 marzo 2016, nella partita di campionato vinta per 2-1 contro l’Atlético Paranaense. Il 31 agosto si trasferisce, per due milioni di euro, all’Olympiakos. Dopo aver conquistato lo scudetto con la squadra ateniese, il 7 luglio 2017 passa in ...

Difesa - regista - Higuain : quanti dubbi per Gattuso verso Genoa-Milan : Rino Gattuso sperava sicuramente in un inizio d'anno diverso e meno movimentato. Contro la Samp, in Coppa Italia, erano arrivate notizie positive, qualificazione ai quarti e buon esordio di Paquetà,, ...

La curva del Torino in difesa di Dedè l’ultrà ucciso a Milano : Belardinelli “Per voi un ultrà da denigrare, per noi una persona da rispettare. Ciao Dedè”. Recita così lo striscione esposto dalla tifoseria organizzata del Torino prima dell’incontro di Coppa Italia Torino-Fiorentina finito 0-2 con doppietta di Chiesa. Lo striscione è stato esposto all’esterno della stadio Grande Torino. Ce n’era poi un altro esposto in curva Sud con sopra scritto “Ciao Daniele”. E Daniele è Belardinelli ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano sbatte sulla difesa del Barcellona di un super Heurtel : Il Barcellona di Svetislav Pesic espugna il Mediolanum Forum di Assago con un’ottima partita, in cui batte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano col punteggio di 85-90. Gli uomini di Simone Pianigiani incassano la nona sconfitta in quest’edizione di Eurolega e vengono raggiunti da Panathinaikos e Bayern Monaco all’ottavo posto in classifica. Non bastano ai padroni di casa i 20 punti di Vladimir Micov e Mike James, i 16 di ...