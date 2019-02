Anteprima Nokia 9 PureView | CINQUE fotocamere posson bastare?! – MWC 2019

chimerarevo

: Le indiscrezioni sul misterioso smartphone Nokia con 5 fotocamere posteriori si è concretizzato con il nome di Noki… - TechZillaIT : Le indiscrezioni sul misterioso smartphone Nokia con 5 fotocamere posteriori si è concretizzato con il nome di Noki… - SimoneGironi : Ing.Gironi Che effetto fanno 5 fotocamere? Le nostre prime impressioni su Nokia 9 PureView | TuttoAndroid… - GiorgioPStream : Che effetto fanno 5 fotocamere? Le nostre prime impressioni su #Nokia9PureView | TuttoAndroid -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) In questadeldiamo un’occhiata alle sue: non è uno scherzo,ha benco-ingegnerizzate con LEICA per poter catturare foto anche in condizioni di leggi di più...