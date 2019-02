Palermo | il sindaco di Collesano sulla ruspa per riparare da solo la strada provinciale

Forum all'ANSA con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando : 'Città cambiata - ora non comanda la mafia' : Il sindaco intervistato dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu, e dai giornalisti su tematiche riguardanti la città e più in generale la politica.

Forum all'ANSA con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando : Il sindaco sarà intervistato dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu, e dai giornalisti su tematiche riguardanti la città e più in generale la politica. Il Forum sarà seguito in diretta streaming sulla ...

Assistente sociale e vigile aggredite a Palermo : incontro col sindaco : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incontrato a Villa Niscemi - unitamente all'Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina ed al Comandante della Polizia Municipale, Gabriele Marchese ...

Sindaco di Palermo - Leoluca Orlando sfida Salvini : 4 migranti iscritti all’anagrafe di Palermo : Orlando Sindaco di Palermo, continua a pressare contro il DL di Salvini Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato i primi provvedimenti per l’iscrizione all’Anagrafe comunale di 4 cittadini stranieri migranti, nonostante il Decreto Sicurezza lo vieti. I provvedimenti riguardano uomini e donne di età compresa tra 26 e 49 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o per motivi umanitari, ...

Palermo - Leoluca Orlando iscrive all’anagrafe quattro stranieri : “Obbligo del sindaco è rispettare la Costituzione” : quattro stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo sono stati iscritti all’anagrafe di Palermo dal sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, nonostante il decreto Sicurezza lo vieti. Si tratta di una donna libica e tre bengalesi, di età compresa tra i 26 e i 49 anni. In attesa, nelle stesse condizioni, ci sono altre 200 pratiche. Dopo le verifiche di legge da parte della polizia ...

"Atto dovuto" - sindaco Palermo iscrive 4 stranieri all'anagrafe : Sono stati firmati oggi pomeriggio dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, i primi quattro provvedimenti per l'iscrizione all'anagrafe di stranieri, dai 26 ai 49 anni, libici e bengalesi, con ...

Palermo - il sindaco Orlando "sfida" il decreto Sicurezza : 4 migranti iscritti all'anagrafe : Il sindaco, che si assume la piena e unica responsabilità dell'atto, applicare il dl voluto da Salvini comporterebbe il rischio di violazione dei diritti umani

Palermo. Il sindaco conferisce cittadinanza onoraria a Lina Prosa : Importante appuntamento culturale per Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito a Palazzo delle Aquile la cittadinanza onoraria alla drammaturga

Sea Watch - sfida del sindaco di Palermo Orlano al governo : “Noi pronti allo sbarco” : Il sindaco di Palermo, nonostante le dichiarazioni di Di Maio e di Salvini contro lo sbarco della Sea Watch, proclama il porto della sua città aperto e pronto allo sbarco “Il porto di Palermo è aperto per la Sea Watch 3”. Il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando ha inviato una lettera al comandante della nave della ong che ha salvato 47 migranti nel Mediterraneo e alla quale non è stato ancora indicato un porto sicuro per lo sbarco. ...

Palermo : sindaco - ‘Rimpasto? Decido io tempi - rilancio per arrivare al 2035’ : Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - "La consultazione andrà avanti fino a quando non deciderò che i tempi sono maturi per la decisione, che sarà comunque mia. Sarò io a decidere". Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, taglia corto e parlando con l’Adnkronos avvisa gli alleati: la decisione sul rimpasto

Rifiuti : emergenza Palermo - associazioni datoriali chiedono incontro a sindaco e Rap : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Un incontro urgente con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’amministratore unico della Rap Giuseppe Norata per discutere della "grave situazione in cui versa il sistema di raccolta dei Rifiuti in città e delle ormai inaccettabili criticità inerenti il mal gestito

Palermo - il sindaco Orlando protesta contro Libero : "Titolo vergognoso" : Il quotidiano scrive: "Comandano i terroni", riferendosi al fatto che tre delle quattro cariche istituzionali più alte del Paese sono rivestite da cittadini meridionali

Palermo - Salvini : “Riconsegnerò tre ville confiscate alla mafia ai cittadini”. Il sindaco Orlando : “Sono abusive” : Da settimane annuncia l’intenzione di voler consegnare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma quelle case sono abusive. Nuovo fronte di scontro tra Leoluca Orlando e Matteo Salvini. Da giorni il sindaco di Palermo polemizza con il ministro dell’Interno sul decreto sicurezza. “Spero che nelle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò presto la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo, il sindaco non ...

Palermo - un gruppo di cittadini contesta il sindaco Leoluca Orlando : “E’ una vita che glielo voglio dire. Lei è un cornuto” : Leoluca Orlando contestato a Palermo mentre presenziava ad uno stand di Confartigianato. Una presenza sgradita per alcuni cittadini che lo hanno rimproverato di rimuovere l’immondizia solo in occasione della visita del Papa e di non aver presenziato alla visita del premier Conte. “Con quale coraggio si presenta?” gli hanno chiesto. Il sindaco chiede silenzio ma la discussione degenera fino a quando un uomo gli rivolge ...