Il nuovo logo di Android One debutta al MWC 2019

MotoGp – Dal logo Chupa Chups alla frase pungente e sicura di sè : il nuovo casco di Jorge Lorenzo [FOTO] : casco nuovo fiammante per Lorenzo: fuoco, lecca lecca e frasi piene di sè per la nuova stagione di MotoGp del maiorchino della Honda E’ tutto pronto sul circuito di Losail per gli ultimi tre giorni di test invernali di MotoGp. Ancora nessun pilota è sceso in pista in Qatar, ma il semaforo verde si è acceso e la sessione è ufficialmente iniziata. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che torna a guidare la sua nuova moto, la Honda, ...

Consiglio superiore di sanità - Locatelli nuovo presidente : è l’oncoematologo che ha operato il piccolo Alex : Franco Locatelli è il nuovo presidente del Consiglio superiore di sanità recentemente rinnovato dalla ministra Giulia Grillo. Direttore del dipartimento di Oncoematologia e terapia cellulare e genica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma era a capo dello staff che nel dicembre scorso ha operato il piccolo Alex con un trapianto di cellule staminali emopoietiche prelevate dal padre del bambino. Locatelli, considerato un mago delle staminali, è ...

L’app di Gearbest cambia logo e sfoggia un nuovo look moderno : L'app del negozio online di Gearbest abbandona il vecchio logo e lo rinnova all'insegna del buon umore, con una lettera "G" orientata in modo da creare un sorriso su uno sfondo giallo. L'interfaccia dell'applicazione appare ora più fresca e colorata, passando dal nero della precedente versione a colori più chiari che vedono il giallo e il bianco come predominanti. L'articolo L’app di Gearbest cambia logo e sfoggia un nuovo look moderno ...

LG V50 ThinQ si mostra in un nuovo render con logo 5G : LG V50 ThinQ torna a far parlare di sé mostrandosi in un render con tanto di loghi dell'operatore statunitense Sprint e, soprattutto, del 5G. L'articolo LG V50 ThinQ si mostra in un nuovo render con logo 5G proviene da TuttoAndroid.

La Porta Rossa - Lino Guanciale a Blogo : "Una terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." (Video) : A partire da questa sera, mercoledì 13 febbraio 2019, avrà inizio la seconda stagione de La Porta Rossa, serie tv in onda su Rai 2.Lino Guanciale tornerà ad indossare i panni di Leonardo Cagliostro, il commissario morto assassinato, rimasto nel mondo dei vivi per indagare sul suo stesso omicidio. prosegui la letturaLa Porta Rossa, Lino Guanciale a Blogo: "Una terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." ...

nuovo logo per Dolomiti bellunesi : ANSA, - MILANO, 10 FEB-Le Dolomiti della Provincia di Belluno si presentano all'Italia e al mondo con un Nuovo 'vestito': un logo multicolore,come tante sono le sfaccettature e le esperienze che il turismo della zona offre ai visitatori, e internazionale, attraverso il claim 'The mountains ...

Formula1 - nasce Alfa Romeo Racing. nuovo nome e logo per Sauber : Una sinergia iniziata lo scorso anno, con l'ottavo posto nel campionato di F1, che prosegue in questa stagione con l'arrivo del pilota Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, ad affiancare l'...

F1 : Alfa Romeo Racing - nuovo nome e logo : Una sinergia iniziata lo scorso anno, con l'ottavo posto nel campionato di F1, che prosegue in questa stagione con l'arrivo del pilota Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, ad affiancare l'...

Formula 1 - ecco Alfa Romeo Racing : nuovo nome e logo : Il Campionato del mondo di Formula 1 2019 vedrà due dei marchi storici nel mondo delle competizioni sportive " Alfa Romeo e Sauber " tornare sui circuiti internazionali con i piloti Kimi Raikkonen, ...

Luca Zingaretti a Blogo : "Tema migranti non è centrale nel nuovo film del Commissario Montalbano" (VIDEO) : Leggendo i quotidiani di stamattina, si è appreso che la Rai (che poco fa ha smentito tutto) sarebbe in fibrillazione per i due nuovi film del Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 (L’altro capo del filo) e 18 febbraio (Un diario del ’43) su Rai1. Tutta 'colpa' del caldissimo tema migranti che nella fiction sarebbe affrontato con una visione antitetica a quella adottata fin qui dal governo gialloverde. A margine della conferenza stampa ...

I Retroscena di Blogo : Tommaso Marazza nuovo capo autore alla Prova del cuoco : Chi prende il posto di Casimiro Lieto alla Prova del cuoco? TvBlog è in grado di rispondere a questa domanda. La poltrona, scottante oppure no, di capo autore della Prova del cuoco passa da Lieto, che è tuttora in trepidante attesa di entrare nella squadra di Vita in diretta, a Tommaso Marazza.Ma chi è Tommaso Morazza? Classe 1972, nato a Busto Arsizio, inizia la sua carriera autorale in tv nel 1998 in RAI, lavorando per cinque anni ...

Dal 28 Gennaio con The Passage arriva nuovo logo e veste grafica per Fox : Dal 28 Gennaio Fox (Sky, 112) cambia look. La nuova veste grafica del gruppo guidato in Italia da Kathryn Fink punta su funzionalità e luce con un logo che crea infatti un effetto di enfasi e trasparenza. Un nuovo logo e una nuova veste grafica che fanno il loro esordio in contemporanea con il lancio di The Passage, in prima visione assoluta dal 28 Gennaio il lunedì alle 21.00 su Fox (112, Sky), il vampire drama tratto ...

Osservazione della Terra : pubblicato il nuovo logo della missione PRISMA : Il nuovo logo della missione PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana è stato ufficializzato. L’idea centrale riprende alcuni aspetti stilizzati della missione: il profilo del satellite, l’Osservazione della Terra con un payload iperspettrale e un PRISMA. Il logo include inoltre l’iscrizione che riporta gli attori principali: l’Agenzia Spaziale Italiana ed il team industriale del RTI formato da OHB Italia e ...

Woolrich - collezione Kid Fw 2019/20 - nuovo logo e ampia offerta : Roma, 21 gen., askanews, - La collezione Kid Fall/Winter 2019 segna una tappa fondamentale nel viaggio di Woolrich: a guidare la scoperta di orizzonti ideali, il nuovo logo, una declinazione razionale ...