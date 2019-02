Highlights Frosinone-Roma 2-3 | VIDEO e gol Papera di Olsen | poi ci pensa Dzeko nel

Pagelle Frosinone-Roma 2-3 - Highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FROSINONE ROMA – Emozioni a non finire allo Stirpe per Frosinone-Roma, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Un match per nulla scontato tra i ciociari e i capitolini. In vantaggio i padroni di casa dopo appena cinque minuti di gioco con Ciano con un tiro dalla distanza divenuto vincente […] L'articolo Pagelle Frosinone-Roma 2-3, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Highlights Juventus-Frosinone 3-0 : VIDEO e gol. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 nell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a schiantare la compagine laziale di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, tutto troppo facile per i Campioni d’Italia che si possono lanciare con più serenità verso la supersfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Paulo ...

Pagelle Juventus-Frosinone 3-0 - Highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle Juventus-Frosinone 3-0, highlights e tabellino del match – VIDEOPagelle JUVENTUS FROSINONE – Tutto estremamente facile per i bianconeri guidati dal tecnico Massimiliano Allegri in questo match che fa da apertura alla ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Fin dai primissimi minuti di gioco si è infatti vista l’enorme differenza tecnica delle due squadre. […] L'articolo Pagelle Juventus-Frosinone 3-0, ...

Pagelle Sampdoria-Frosinone 0-1 - Highlights e tabellino del match : Pagelle SAMPDORIA FROSINONE 0-1 – Clamoroso colpo esterno del Frosinone che ottiene la seconda vittoria esterna consecutiva in campionato. Dopo il poker calato due settimane fa a Bologna i ciociari fermano sul campo ostile una Sampdoria in piena corsa per un posto in Europa. Un colpo, ben assestato, di Daniel Ciofani poco prima della mezz’ora […] L'articolo Pagelle Sampdoria-Frosinone 0-1, highlights e tabellino del match proviene da ...

Video/ Frosinone Lazio - 0-1 - : Highlights e gol della partita - Serie A 22giornata - : Video Frosinone Lazio , risultato finale 0-1, : gli highlights e i gol della partita di Serie A, decisa dal gol di Caicedo al 36' minuto.

