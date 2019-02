Un summit necessario

huffingtonpost

(Di sabato 23 febbraio 2019) In attesa della liturgia e del discorso finale del papa di domenica, si può fare un primo provvisorio bilancio delin Vaticano sugli abusi sessuali nella chiesa.Un primo dato riguarda la necessità di undel genere, con la presenza di rappresentanti di chiese da tutto il mondo e di donne e di vittime. Gli storici della chiesa che scriveranno la storia della lotta della chiesa contro questa piaga inflitta alla chiesa dai suoi pastori si chiederanno perché un'iniziativa del genere non venne presa durante il pontificato di Giovanni Paolo II o di Benedetto XVI. Per Giovanni Paolo II fu cecità di fronte al fenomeno – di quel papa fatto santo troppo in fretta, come di quasi tutti gli uomini di chiesa di quella generazione. Per Benedetto XVI, col quale la vera lotta agli abusi sessuali nella chiesa comincia, fu la paura di aprire la chiesa a ...