Milan | Var annulla due gol Su Piatek non c' è rigore

Milan - Gattuso : "Temevo questa sfida. Terzo posto? Metterei la firma per arrivare quarti dietro l'Inter" : Con il 3-0 all'Empoli il Milan ha consolidato il quarto posto in classifica, potendo guardare con serenità all'andata della semifinale di Coppa Italia in casa della Lazio: "Non era una vittoria ...

Milan-Empoli 3-0 - festa per Piatek - Kessie e Castillejo - la Var ferma Paquetá e Borini : Tre reti nella ripresa, con Piatek, Kessie e Castillejo, e due gol annullati dalla Var per altrettanti fuorigioco, Paquetá e Borini,: tutto facile per il Milan contro l'Empoli nell'anticipo della 25ª ...

Live Milan-Empoli 0-0 Annullato gol di Paquetà con la Var : La 25esima giornata di Serie A si apre con la sfida di San Siro tra Milan ed Empoli in programma di venerdì alle ore 20.30. I rossoneri vengono dalla bella vittoria per 1-3 sul difficile campo dell'...

Borse europee invariate - Milano a -0.07% : 9.25 Apertura piatta per le Borse europee, mentre prosegue il negoziato fra Usa e Cina sul commercio. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,07% a quota 20.195. Spread Btp-Bund tedesco a 274 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,86%, in attesa della decisione di Fitch sul rating italiano. Londra -0,03%, Parigi e Francoforte entrambe a -0,01%. Euro a 1,1348 dollari e 125,64 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Stamattina il tratto di autostrada A1 fra Milano e Piacenza è stato chiuso per vari incidenti dovuti alla nebbia : Stamattina il tratto di autostrada A1 fra Milano e Piacenza è stato temporaneamente chiuso al traffico per vari incidenti dovuti alla fitta nebbia. Il Corriere della Sera scrive che «gli incidenti sono avvenuti intorno al km 40, tra le 8.20

Smog : da domani stop diesel euro 4 a Milano - Lodi - Pavia e Varese : Da domani saranno attivate le misure temporanee di primo livello nelle province di Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese (comuni con più di 30mila abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria): la decisione è stata presa alla luce del superamento dei valori di PM10 per 4 giorni consecutivi e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni. Le previsioni meteo per i prossimi giorni (stabili, con ...

Ironia dei Milanisti sul Var : Ridateci il gol di Muntari - : già diventato virale il clamoroso episodio di Ferrara. Sui social non si discute d'altro. Il gol del possibile 2-1 della Spal sulla Fiorentina realizzato da Valoti al 29 del secondo tempo e ...

Coppa Italia basket LIVE - Varese-Cremona e Milano-Bologna : orari - programma e come vederle in tv e streaming : Arriva questa sera l’appuntamento col match più titolato delle Final Eight di Coppa Italia 2019: al Mandela Forum di Firenze l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano sfida la Segafredo Virtus Bologna. Le due squadre, pur essendosi affrontate sei volte nella storia della manifestazione, mai hanno disputato una finale una contro l’altra, e non lo faranno neanche stavolta, dal momento che siamo ancora a LIVEllo di quarti di finale. Si ...

A Varese e a Milano San Valentino con Briga : Doppio appuntamento domani giovedì 14 febbraio con Briga. Alle ore 15.00 presso Varese Dischi – Via A. Manzoni 3 –

L'Atalanta si prepara per il Milan Gollini e Varnier - lavoro a parte : Dopo il successo casalingo in rimonta di domenica scorsa contro la Spal, L'Atalanta ha ripreso la preparazione in vista dell'anticipo di sabato sera alle 20.30, ancora a Bergamo, contro il Milan.

Massimo Tecca su SuperNews : 'Icardi? Deve tornare quello vero e ritrovare fiducia. Il Milan può puntare al quarto posto' : Massimo Tecca , giornalista e volto noto di Sky Sport , ha rilasciato un'interessante intervista sulla testata web SuperNews , trattando alcuni dei temi più avvincenti di stretta attualità calcistica. Il giornalista romano si è espresso sulla ...

Milano. Controllo nella zona di via Adriano e via Padova : arrestato Massimo Ciavarella : Cocaina di elevata qualità e quantità è stata sequestrata dagli agenti del commissariato di polizia Villa San Giovanni in un

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Milano asfalta Pesaro! Torino torna al successo contro Sassari - Varese espugna Trieste : Prosegue con le altre tre partire in programma questo pomeriggio la 19a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Tutto come da pronostico tra Milano e Pesaro, con la formazione di Pianigiani che ha riscattato la sconfitta a tavolino contro Pistoia ed è tornata al successo anche in campionato. Vittoria importantissima in chiave salvezza per Torino contro Sassari, mentre Varese ha lanciato un significativo segnale di risveglio espugnando il ...