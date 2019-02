In cella per aver sparato al ladro Salvini lo va a trovare | Chiederò la

Sci - cancellato per maltempo il Super g di Bansko : Sci, Sofia Goggia vince la discesa libera di Crans Montana La gara non dovrebbe essere recuperata nel corso del calendario della stagione di Coppa del Mondo per via dei fitti appuntamenti che portano ...

Sci alpino : cancellato il supergigante maschile di Bansko : Sci alpino: cancellato il supergigante maschile di Bansko, restano dunque solo due gare di specialità alla fine della stagione L’intensa nevicata della notte ha costretto gli organizzatori del supergigante maschie di Coppa del mondo a Bansko (Bul) a cancellare la gara in programma per oggi che non verrà recuperata. Pertanto rimangono solamente due gare di specialità alla fine della stagione: quella di Kvitfjell (Nor) di domenica ...

Sci alpino - cancellato il superG maschile di Bansko per una fitta nevicata : Dopo l’esordio di ieri in combinata con la vittoria di Alexis Pinturault, originariamente era in programma a Bansko (Bulgaria) il superGigante maschile, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. C’era grande attesa in casa Italia per questa gara, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la Coppa di specialità. Purtroppo il meteo infausto ha portato ad una decisione poco gradita agli atleti e agli appassionati. Una ...

L'esperimento sociale di Foligno - 50 anni fa in America - e “l'asticella del tollerabile” : Il maestro di Foligno è finito nell’occhio del ciclone. Nell’occhio del ciclone? Ma come, ci rifili un cliché da titolista svogliato? Prima di lanciare questa accusa vi prego di dedicare mezz’ora del vostro tempo alla visione di “The eye of the storm”, un documentario televisivo del 1970 sull’esperi

Sci Alpino – Mondiali juniores Val di Fassa - cancellato il superG femminile : Mondiali juniores in Val di Fassa, cancellato per troppo vento il superG femminile Ai Mondiali juniores in Val di Fassa si assegnerà un titolo in meno. È stato cancellato per vento, infatti, il superG femminile che era in programma alle 11: nella start list c’erano quattro azzurre, Teresa Runggaldier con il numero 19, Giulia Albano con il 23, Sofia Pizzato con il 30 e Carlotta Saracco con il 46, in tutto avrebbero dovuto gareggiare ...

Recuperare foto cancellate iPhone e iPad : Ci risiamo, avete cancellato per sbaglio delle immagini dal vostro iPhone e non sapete più come recuperarle? In queste situazioni è facile perdere il controllo e rinunciare a fare l’impossibile, ovvero Recuperare le foto cancellate su leggi di più...

Matteo Salvini - M5s verso la scissione? Il piano del leghista per cancellare i grillini : Matteo Salvini sa che è solo questione di tempo. Solo questione di attendere ancora qualche mese. Rosolare a fuoco lento e poi impiattare. Perchè se già oggi il Movimento 5 Stelle è assai malconcio, lo sarà ancora di più dopo le europee, dove è praticamente certa la caporetto grillina. E così Matteo

Samsung Galaxy S10 : tris d’assi per in nuovi top di gamma che alzano l’asticella del mondo mobile un’altra volta. Ecco INFO e PREZZI : 1/6 ...

Eminem protesta per la cancellazione di The Punisher : Eminem non ha accettato la decisione di Netflix di cancellare The Punisher. La serie, che vedeva l'eroe marvel interpretato da Jon Bernthal, è stato cancellato insieme a Jessica Jones la settimana ...

Isola dei famosi : ecco perché Karina Cascella era seduta tra il pubblico : Isola dei famosi, Karina Cascella seduta tra il pubblico: ecco perché l’opinionista ha preso parte alla trasmissione I più attenti telespettatori de l’Isola dei famosi, ieri sera, hanno sicuramente notato Karina Cascella seduta tra il pubblico presente in studio. L’opinionista di Barbara d’Urso, essendo un volto noto, è stata individuata dai telespettatori più vigili che, […] L'articolo Isola dei famosi: ecco perché ...

Overkill's The Walking Dead per console non è stato cancellato : AGGIORNAMENTO:Da IGN arriva un aggiornamento sulla situazione di Overkill's The Walking Dead per console. Nonostante i resoconti che suggeriscono che la versione per console del titolo sia stata cancellata, uno dei publisher del gioco ha dichiarato che è stato semplicemente rinviato.505 Games ha detto su Twitter: "volevamo solo chiarire la posizione su console di Overkill's The Walking Dead e confermare che il gioco non è stato cancellato, ma ...

Overkill's The Walking Dead per PS4 potrebbe essere stato cancellato : Overkill's The Walking Dead, lo sparatutto co-op basato sul famoso franchise zombie, è stato lanciato su PC lo scorso anno, con le versioni per console in programma per quest'anno. Tuttavia, come segnala Gamingbolt, queste versioni potrebbero non arrivare mai. Su Reddit alcuni utenti stanno pubblicando email che sembrano arrivare da Sony, nelle quali si conferma che la versione console del gioco è stata cancellata e che sono previsti rimborsi ...