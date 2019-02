Halo Infinite conterrà elementi RPG

Halo Infinite : Lo sviluppo richiederà più tempo del previsto : Sviluppare un gioco richiede molte risorse e diversi anni di duro lavoro, se si desidera ottenere un risultato ottimale. 343 Industries ha deciso di prendersela con comodo nello sviluppo di Halo Infinite, allo scopo di evitare gli errori commessi in passato. 343 Industries parla dello sviluppo di Halo In una recente intervista Bonnie Boss, capo di 343 Industries ha dichiarato: Con Halo 4 ci siamo trovati di fronte un engine con il quale non ...

La trama di Halo : Infinite sarà profonda ma godibile anche per chi non è esperto della saga : Qualche tempo fa i ragazzi di 343 Industries hanno affermato di voler realizzare una trama profonda ed articolata per il loro Halo: Infinite, questo è senza dubbio un bene visto che parliamo di un mondo enorme dai molteplici risvolti narrativi. Come riporta Gamespot, durante un recente stream, il nuovo Director of Player Voice ( essenzialmente una figura che rappresenta il giocatore nell'intero processo di sviluppo) Justin Robey ha affermato che ...

Microsoft vuole davvero ascoltare la voce dei fan per lo sviluppo di Halo Infinite : Come riporta Gamespot, lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, ha assunto un nuovo membro nello staff per quello che sembra un ruolo completamente nuovo. Justin Robey, un veterano di Microsoft da 17 anni, che ha lavorato come Software Test Engineer e Senior Producer per quasi due decenni, ora è il "Director of Player Voice" presso 343. Nel suo nuovo ruolo, Robey comunicherà e collaborerà con membri della community di Halo in modo che ...

La campagna di Halo : Infinite sarà focalizzata sulla speranza : L'intera storia che ruota attorno alla saga di Halo è sempre stata incentrata sulla speranza del genere umano di sopravvivere ad un nemico venuto da lontano, un'orda tecnologicamente e numericamente superiore che annienta tutto quello che trova sul suo cammino. Con Halo: Infinite 343 Industries intende riportare questa magia tipica dei primi capitoli della saga.Come riporta TweakTown, durante l'ultimo livestream dedicato ad gioco, gli ...

Halo Infinite : nel corso di un livestream emergono dettagli sull'early access : Halo Infinite, il prossimo attesissimo capitolo della serie di Microsoft, è ancora per lo più un mistero per i fan. Al di fuori del reveal iniziale all'E3 2018, che era solo un teaser per il motore di gioco, non sono emersi dettagli su quando il titolo verrà lanciato o cosa, esattamente, è questo gioco. Tuttavia, in un livestream, lo sviluppatore 343 Industries ha fornito ai fan un po' di informazioni sul nuovo Halo, incluso un periodo di ...