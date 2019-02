Corso per addetti ad attività in spazi confinati od in ambienti sospetti di inquinamento

'Ndrangheta - l'ex senatore Pietro Fuda indagato per conCorso in associazione mafiosa : REGGIO CALABRIA - concorso esterno in associazione mafiosa. Pietro Fuda, ex sindaco di Siderno nonchè già presidente della Provincia di Reggio Calabria e senatore della Repubblica, è indagato per ...

Ragazzo accoltellato per strada in Corso San Maurizio : Un uomo, probabilmente italiano, è stato ucciso, nella mattinata di oggi, sabato 23 febbraio, nel centro di Torino. A quanto si apprende, sarebbe stato accoltellato. Stando al racconto di alcuni ...

Unione Sportiva Acli Marche - da Marzo Corso gratuito di autodifesa per donne anche ad Ascoli : ...del Piano regionale della prevenzione e ad utilizzare il movimento come farmaco naturale per contrastare l'insorgenza di malattie dovute alla vita sedentaria ed alla mancanza della pratica di sport ".

Internet - allarme ICANN : "In Corso attacchi hacker per cambiare indirizzi dei domini" : ... 22 febbraio 2019 - La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN ,, cioè l'organizzazione internazionale che assegna gli indirizzi Internet lancia l'allarme : in tutto il mondo sono ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 21 febbraio 2019 : i numeri vincenti del conCorso n.23 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 21 febbraio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.23 sembra ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 19 febbraio 2019 : i numeri vincenti del conCorso n.22 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 19 febbraio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.22 sembra ...

Maltempo - vento a Napoli : verso un cambio di perCorso per la Family Run Friends : Si va verso un cambio di percorso per la Family Run Friends, camminata ludico-motoria non competitiva di 2,5 km organizzata nell’ambito del programma di iniziative legate alla Napoli City Half Marathon e prevista domani, sabato 23 febbraio, negli spazi della Mostra d’Oltremare e dell’Edenlandia. Alla luce dell’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris che prevede la chiusura di scuole, cimiteri e parchi nella giornata di ...

?Classi di conCorso per insegnare con laurea : tabella materie ed esami : ?Classi di concorso per insegnare con laurea: tabella materie ed esami L’insegnamento è una aspirazione di tantissimi laureati. Per chi non ha intrapreso alcun percorso di insegnamento le modalità di accesso al mondo della scuola – stando anche a quanto riferiscono fonti specializzate come il sito orizzonte scuola – prevedono la acquisizione o il possesso oltre alla laurea di 24 CFU. A cui dovrà seguire il superamento del ...

Autonomia : Fontana - 'Conte assicura di voler concludere perCorso' (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo sottoscritto un atto ufficiale con Regione Lombardia nel maggio 2018 -ha sottolineato il presidente dell'Anci Lombardia, Virginio Brivio- quindi c'è una condivisione piena dell'obiettivo. Le preoccupazioni che alcuni amministratori hanno espresso rispetto alle ricadute territo

Autonomia : Fontana - 'Conte assicura di voler concludere perCorso' : Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Sono molto lieto che si sia sollevata in modo unanime e determinata la voce delle associazioni di categoria, dei Comuni, dei sindacati, che richiede in modo forte l'approvazione dell'Autonomia. Tutti si sono dichiarati favorevoli e rimarcato la necessità di questa rifo

ConCorso Art Bonus : la città di Perugia riceve e festeggia il premio per il "progetto art bonus dell'anno" : UMWEB, Perugia. Si è tenuta questa mattina nella splendida Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso "Progetto Art bonus dell'Anno", ...

Scuola - cambiano i punteggi del prossimo conCorso : favoriti i precari storici per “compensare” l’effetto di Quota 100 : punteggio doppio per il servizio: praticamente una corsia preferenziale per i precari storici, per portare “più esperienza” nella Scuola, che si appresta a perderne tanta col pensionamento dei docenti che beneficeranno della Quota 100. Il governo sposta gli equilibri del prossimo concorso Scuola, atteso per il 2019: saranno favoriti gli insegnanti con maggiore anzianità, che possono vantare anni di supplenza alle spalle pur non avendo ...

'Ultimi giorni per le iscrizioni al conCorso fotografico' : ...00 per il premio della Giuria Euro 300,00 per il miglior Autore Under 29 Saranno poi premiati i migliori autori di sezione, le migliori fotografie di Street, Ritratto, Paesaggio e Sport; saranno ...

Roberto De Gaetano : “Contro il disCorso frammentato - per una critica riflessiva” : Continuano le poliedriche attività di Fare critica, il festival interamente dedicato alla critica teatrale e cinematografica ideato e diretto da Gianlorenzo Franzì (Lamezia Terme, 19 – 23 febbraio). Ieri, ad introdurre il dibattito sulla critica (e la professione del critico) è stato Roberto De Gaetano, accademico e saggista nonché direttore della nota rivista scientifica Fata Morgana (e della sua ...