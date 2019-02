Coppa del mondo | Sofia Goggia vince la discesa libera di Crans Montana

Super Goggia in Coppa del mondo : è sua la discesa di Crans Montana : Strepitosa Sofia Goggia . L'azzurra, dopo l'argento conquistato ai Mondiali di Are, si conferma anche il coppa del mondo andando a vincere d'autorità la discesa di Crans Montana , in Svizzera. La ...

Slittino - Coppa del Mondo Sochi 2019 : sorpresa Denisev/Antonov in casa - Eggert/Benecken in trionfo : Si è aperto con il doppio l’ultimo week-end per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. A Sochi, in terra russa, dove si sono disputati i Giochi Olimpici del 2014, trionfano a sorpresa i padroni di casa Aleksandr Denisev e Vladislav Antonov, grazie ad una rimonta d’autore nella seconda manche. Per loro è il primo successo nel massimo circuito internazionale. Temperature alte, difficile scegliere il set-up ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Midol e Smith vincono a Sunny Valley - allungo in classifica : A Sunny Valley , Russia, si è disputata la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Domani, sempre nella stessa

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : una caduta frena Martina Rizzelli in finale - Fan Yilin vince sugli staggi : Una caduta sulla piantata-giro ha frenato Martina Rizzelli nella finale alle parallele asimmetriche valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) la comasca, che si era qualificata all’atto conclusivo con il quinto punteggio, ha purtroppo commesso un errore fatale che l’ha ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : Apurvi Chandela trionfa nella carabina 10 metri femminile - azzurre fuori nelle qualificazioni : Si apre nel segno di Apurvi Chandela la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019 in corso a New Dehli (India), con la padrona di casa capace di dominare la prova della carabina 10 metri femminile, totalizzando il punteggio di 252.9, e realizzando il nuovo record del Mondo. Seconda piazza per la cinese Rouzhu Zhao, autrice della miglior prova di sempre nelle qualificazioni, che paga a caro prezzo uno sciagurato 9.9 della terza serie ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Midol e Smith vincono a Sunny Valley - allungo in classifica : A Sunny Valley (Russia) si è disputata la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Domani, sempre nella stessa località, si svolgerà un’altra gara. MASCHILE – Il francese Bastien Midol ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. Il transalpino ha vinto la sua prima gara stagionale e adesso vanta 153 punti di vantaggio sul connazionale Jean Frederic Chapuis (oggi ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : i trionfi di Mikael Kingsbury e di Perrine Laffont a Tazawako : A Tazawako (Giappone) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle e si può dire che i valori attesi della competizione sono stati rispettati. Nella gara maschile il solito incredibile show del fenomeno assoluto di questa disciplina Mikael Kingsbury è valso il prezzo del biglietto, come si suol dire. Il canadese si è imposto con lo score di 86.40 precedendo il connazionale Philippe Marquis ...

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : Mastnak ed Hofmeister si impongono in Cina nel PGS - italiani fuori ai quarti : Prima di due gare in terra cinese, precisamente in quel di Secret Garden, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo nel week-end: si è disputata oggi la prova olimpica del PGS, domani invece in scena il PSL. In campo maschile a trionfare è lo sloveno Tim Mastnak: terza vittoria in carriera, la seconda in stagione dopo quella all’esordio stagionale in quel di Carezza per lui. Battuto in finale il veterano russo Andrey ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : i trionfi di Mikael Kingsbury e di Perrine Laffont a Tazawako : A Tazawako (Giappone) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle e si può dire che i valori attesi della competizione sono stati rispettati. Nella gara maschile il solito incredibile show del fenomeno assoluto di questa disciplina Mikael Kingsbury è valso come al solito il prezzo del biglietto, come si suol dire. Il canadese si è imposto con lo score di 86.40 precedendo il connazionale ...

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : Mastnak ed Hofmeister si impongono in Cina nel PGS - italiani fuori ai quarti : Prima di due gare in terra cinese, precisamente in quel di Secret Garden, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo nel week-end: si è disputata oggi la prova olimpica del PGS, domani invece in scena il PSL. In campo maschile a trionfare è lo sloveno Tim Mastnak: terza vittoria in carriera, la seconda in stagione dopo quella all’esordio stagionale in quel di Carezza per lui. Battuto in finale il veterano russo Andrey ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Skeleton - Coppa del Mondo Calgary 2019 : Alexander Tretiakov vince ed allunga in classifica : Alexander Tretiakov questa volta fa sul serio e non vuol lasciarsi sfuggire il titolo. Il campione olimpico di Sochi 2014, trionfatore della sfera di cristallo nel 2008/2009, a dieci anni di distanza è pronto a tornare a trionfare nel massimo circuito internazionale. Oggi l’ennesimo tassello nella penultima tappa della Coppa del Mondo, con il successo in quel di Calgary. Quattordicesimo successo in carriera per il russo che arriva con la ...

Skeleton - Coppa del Mondo Calgary 2019 : Mirela Rahneva si impone in casa - Nikitina verso la sfera di cristallo : Seconda vittoria nel giro di tre gare per quanto riguarda la canadese Mirela Rahneva: dopo essersi imposta sulla tecnica pista di St. Moritz questa volta arriva la gioia casalinga per l’atleta della Foglia d’Acero che trionfa in quel di Calgary nella penultima tappa della Coppa del Mondo di Skeleton. Domani infatti si chiuderà il programma con gara-2, che andrà a recuperare quella annullata a Koenigssee. Dominio assoluto per Rahneva ...