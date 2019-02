Anticipazioni Una Vita dal 24 febbraio all' 1 marzo | Blanca vuole dimenticare Diego

Anticipazioni spagnole Una Vita : Ramon finisce in prigione - la partenza di Leonor : La soap opera spagnola “Una Vita”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a lasciare con il fiato sospeso i telespettatori. Sono in arrivo delle grandi novità, nelle puntate che andranno in onda sulla rete La 1 TVE tra pochi giorni. Sul web è stato svelato che, a partire dal 1 marzo 2019, nelle vicende ambientate ad Acacias 38 ci sarà un salto temporale di dieci anni. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, di ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - Marina ammette complotto : Jo Squillo è una furia : Isola dei Famosi Anticipazioni, Jo Squillo contro Marina La Rosa Di notte c’è stato il tanto atteso chiarimento all’Isola dei Famosi tra Marina La Rosa e Jo Squillo dopo che la prima ha deciso di non salvare la seconda ma Luca Vismara per un motivo ben preciso. A raccontare tutto è stato Stefano Bettarini a […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi, Marina ammette complotto: Jo Squillo è una furia proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni UeD - scelta Luigi e Ivan : invitato fa una rivelazione : Luigi Mastroianni e Ivan verso la scelta a Uomini e Donne: la confessione Venerdì 1 Marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzaez. I due tronisti con chi si fidanzeranno? Ovviamente non è dato saperlo, ma intanto un invitato alla loro festa di fidanzamento ha fatto una rivelazione che ha immediatamente acceso gli animi dei tantissimi fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : CELIA MUORE? FELIPE distrutto e… : Da qualche giorno La 1, la rete che trasmette in Spagna Acacias 38 (Una Vita), ha annunciato che le vicende della telenovela – a partire dalla puntata trasmessa venerdì 1° marzo – verranno contraddistinte da un salto temporale di dieci anni: le storie degli abitanti di calle Acacias dunque, non saranno più ambientate nel 1903 ma nel 1913. Cerchiamo dunque di scoprire insieme quali sono le novità più succulente che riguardano i ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Arturo diventa cieco e disperato tenta il suicidio : Il colonnello Valverde sarà colpito da una grave malattia che lo porterà a perdere repentinamente la vista. Saranno Agustina e Silvia a sostenerlo in questo difficile momento.

Una Vita Anticipazioni dal 24 febbraio all’1 marzo : baci e minacce : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Elvira ci prova con Victor, minacce per Antonito Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano un nuovo scontro tra Elvira e Simon. Lei lo accusa di essere geloso di Victor, ma il figlio di Susana non trattiene la rabbia e le chiede di stare lontana da tutta la […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 24 febbraio all’1 marzo: baci e minacce proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni U&D - Teresa attacca Andrea : 'Hai fatto una figura di m....' : Il 15 febbraio è andata in onda una delle puntate più discusse e sorprendenti di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata aveva fatto discutere i tantissimi appassionati della trasmissione, a causa della scelta di Teresa Langella e del successivo ''no'' ricevuto dal corteggiatore di Mirano, Andrea Dal Corso. Dopo il ''boom'' di ascolti e le ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti del 28 febbraio : Nico e Ginevra fidanzati per una notte : Continua la cavalcata vincente della fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti 5 che anche ieri 21 febbraio si è aggiudicata la serata in termini di ascolti. La serie con Elena Sofia Ricci non ha deluso le aspettative, mantenendo davanti ai teleschermi 5.265.000 spettatori pari al 23,6% di share. Lontanissimo, il programma che ha conquistato il secondo posto dal punto di vista dei dati Auditel: su Canale 5, infatti, Chi vuol essere Milionario? ha ...

Una Vita Anticipazioni 22 febbraio 2019 : Elvira sfrutta Victor per far ingelosire Simon : La Valverde tenta il tutto e per tutto e sfrutta il momento di debolezza del Seler per scatenare la gelosia del Gayarre.

Anticipazioni Verissimo : Fausto Brizzi fa una toccante confessione : Fausto Brizzi rompe il silenzio a Verissimo dopo le accuse di molestie Sabato prossimo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti che intervisterà Silvia Toffanin, tra i quali anche il regista Fausto Brizzi. Quest’ultimo è andato ospite nel salotto televisivo della Toffanin per parlare del suo nuovo film che uscirà a breve nelle sale cinematografiche di tutta Italia. Ovviamente la Toffanin, in questa circostanza, non ha ...

Anticipazioni Una Vita : Simon ed Elvira riescono a sfuggire dalle grinfie di Arturo : Nuovo appuntamento dedicato sulle Anticipazioni della telenovela spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Finalmente nei prossimi episodi italiani il triangolo amoroso tra Simon Gayarre (Jordi Coll), Elvira Valverde (Laura Rozalen), e Adela (Marian Arahuetes) giungerà al termine. L’ex suora, la figlia del colonnello Arturo, e il fratellastro di Leandro purtroppo usciranno di scena, ma prima ci sarà un drammatico evento. Il pubblico ...

Una Vita Anticipazioni : ADELA muore - SIMON ed ELVIRA scappano via! : Trame Una Vita: la morte di ADELA, anche SIMON ed ELVIRA escono di scena… Nei prossimi episodi italiani di Una Vita giungerà alla conclusione il triangolo che ha per protagonisti ELVIRA Valverde (Laura Rozalen), SIMON Gayarre (Jordi Coll) e la moglie ADELA (Marian Arahuetes). I tre personaggi lasceranno il cast della telenovela nella puntata numero 676. Le anticipazioni attinenti a questa storyline segnalano che tutto comincerà quando ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : salto temporale di 10 anni. Cosa cambierà ad Acacias? : I fan spagnoli assisteranno presto ad un inaspettato salto temporale di 10 anni. Scopriamo Cosa cambierà, i nuovi volti nella soap, e il destino dei vecchi protagonisti.

Una Vita Anticipazioni 22 febbraio 2019 : Elvira usa Victor per far ingelosire Simon : La Valverde tenta il tutto e per tutto e sfrutta il momento di debolezza del Seler per scatenare la gelosia del Gayarre.