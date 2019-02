: Usa,3 minori tra vittime abusi R.Kelly - TelevideoRai101 : Usa,3 minori tra vittime abusi R.Kelly - saleelucetv : Card. Cupich: la Chiesa sia 'Pietà' e madre amorevole per le vittime di abusi - Vatican News - BeateHattinger : Card. Cupich: la Chiesa sia 'Pietà' e madre amorevole per le vittime di abusi - Vatican News -

Il rapper americano R.è stato incriminato persessuali aggravati contro 4 donne. Dieci i capi d'accusa. Ora rischia di passare il resto della vita in carcere. Gli, secondo quanto precisato dal procuratore Kim Foxx, sono avvenuti tra il 1998 e il 2010. Tre delle sueerano minorenni al momento della violenza. Ad incastrarlo un video consegnato alle autorità da Michael Avenatti, ex legale di Stormy Daniels, in cui si vede l'artista, ora 52enne, avere rapporti con una 14enne.(Di sabato 23 febbraio 2019)