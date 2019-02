Oltre Mind | i progetti di rigenerazione urbana come strumenti per migliorare la qualità

meteoweb.eu

: RT @MarcoRincione: Il 2019 è un anno importante per l'Austria: oltre alle unioni civili, il matrimonio egualitario è legge. E sapete cosa?… - bonkers_mind : RT @MarcoRincione: Il 2019 è un anno importante per l'Austria: oltre alle unioni civili, il matrimonio egualitario è legge. E sapete cosa?… - CascinaCuccagna : ????? Domani in occasione del Myplant & Garden presso Rho Fieramilano si terrà 'Oltre Mind'. Un incontro organizzato… - ADM_assdemxmi : RT @LaStatale: Il futuro de @LaStatale è un Ateneo su tre poli - sede storica, Città Studi e #Mind - oltre alla nuovissima sede di Veterina… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) “Le infrastrutture verdi sono il futuro del nostro Paese, tanto quanto le infrastrutture grigie. Ed è importantissimo che il progetto ‘Raggi Verdi’ sia ora parte integrante dell’ultima versione del PGT della Città di Milano in via di approvazione da parte del Consiglio Comunale. È una notizia che ci è stata fornita solo pochi giorni fa e che con piacere condividiamo con tutti voi in questa occasione”, così l’Architetto Andreas Kipar, Presidente di Green City Italia, aprendo i lavori del Convegno “: idiperladelle città e riattivare i territori” tenutosi in data odierna all’interno della Fiera MyPlant&Garden in corso presso Rho Fiera Milano.Il Convegno promosso da Green City Italia in collaborazione con Arexpo, Leandlease, AIAPP, ANVE e con la partecipazione della Fondazione Sviluppo Sostenibile, ha visto ...