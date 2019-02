Mondiali Sci nordico – Nel weekend skiathlon e team sprint | le squadre azzurre

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Francesco De Fabiani salta lo skiathlon e si concentra sulla sprint a coppie con Federico Pellegrino : Sono stati scelti gli azzurri che prenderanno parte alle prossime gare in programma a Seefeld, in Austria, per quanto concerne i Mondiali di sci di fondo: domani, come nelle previsioni, non ci sarà Francesco De Fabiani nello skiathlon, in modo da concentrarsi sulla sprint a coppie del giorno seguente dove formerà una coppia con ambizioni da medaglia con Federico Pellegrino. Domani nello skiathlon saranno impegnati tra gli uomini Giandomenico ...

Mondiali Sci nordico Seefeld 2019 : chi può battere Therese Johaug nello skiathlon femminile? : Il terzo titolo in palio nello sci di fondo ai Mondiali di sci nordico di Seefeld, in Austria, dopo le due sprint di ieri pare avere già una padrona indiscussa: nello skiathlon femminile difficilmente qualcuno potrà battere la norvegese Therese Johaug, dominatrice incontrastata in stagione di tutte le gare distance. In Coppa del Mondo la norvegese, che si ritrova attardata nella generale solo per non aver preso parte al Tour de Ski, non ha avuto ...

È una prima giornata di gare che vale l'argento quella di Federico Pellegrino a Seefeld, in Austria, sede dei mondiali di ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 oggi (22 febbraio) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Comincia oggi l’avventura dei Mondiali di Salto con gli sci 2019, e parte da Innsbruck. Le qualificazioni della gara individuale maschile daranno il via a una rassegna che, dopo questo weekend, si sposterà a Seefeld per le gare femminili e per quella a squadre mista. I grandi favoriti cominceranno oggi a scoprire le loro carte. Sapremo in che stato di forma arriva il dominatore dell’annata, Ryoyu Kobayashi, ma anche a che punto sono ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Pellegrino argento nella sprint - trionfa il norvegese Klæbo. Al femminile vittoria per Falla : Ottimo inizio per l'Italia ai Mondiali di sci nordico di Seefeld . nella prima gara che assegnava le medaglie, la sprint a tecnica libera di sci di fondo, gli azzurri sono andati a podio con uno degli ...

Risultati - calendario e medagliere : ecco la guida completa ai Mondiali di sci nordico di Seefeld : Ventidue titoli da assegnare da giovedì 21 febbraio a domenica 3 marzo: ecco Risultati, calendario e medagliere dei Mondiali di sci nordico con tre discipline coinvolte, sci di fondo, salto con gli ...

Mondiali Sci NORDICO : De Fabiani : "Sarebbe stato bello giocarsela in finale - ma l'ottavo posto è un ottimo risultato" : Francesco De Fabiani : 'La mia semifinale poteva essere una finale, erano tutti forti. Io ci ho provato, sono contento della gara di oggi, del resto non perché ho fatto un podio in una sprint a Cogne ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : si comincia domani. Ryoyu Kobayashi contro tutti a Innsbruck - Alex Insam punta a qualificarsi : cominciano domani le gare di Mondiali di Salto con gli sci 2019. I maschi cominciano la loro avventura da Innsbruck con le qualificazioni della gara individuale sul Bergiselschanze, il trampolino HS130 che già è storico teatro della Tournée dei Quattro Trampolini tra dicembre e gennaio. I salti di domani serviranno, per la maggior parte, a comprendere come si stanno avvicinando al grande appuntamento di domenica (prima del quale c’è la ...

Sci di fondo - Mondiali - Pellegrino cede lo scettro : "Di più non potevo fare" : Troppo forte Johannes Klaebo per tutti, anche per Federico Pellegrino che comunque ha chiuso con una splendida medaglia d'argento frutto di una finalissima coraggiosa e col cuore gettato oltre l'...

Mondiali Sci fondo - Pellegrino argento dietro Klaebo : Federico Pellegrino è argento, ma sembrava oro. Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo si prende il titolo mondiale della Sprint a tecnica libera succedendo al valdostano nell'albo d'oro. Un Chicco ...

Sci di fondo - Mondiali 2019. De Fabiani : “Per poco mi è mancata la finale”. Brocard : “Non mi aspettavo la semifinale” : Non solo l’argento di Federico Pellegrino nella giornata odierna ai Mondiali 2019 di sci di fondo, sulla neve di Seefeld c’erano anche altri azzurri che si sono tolti delle soddisfazioni. Spiccano soprattutto le semifinali conquistate da Francesco De Fabiani ed Elisa Brocard, di seguito le dichiarazioni che i nostri portacolori hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Francesco De Fabiani: “La mia semifinale poteva essere una ...

Mondiali Sci nordico - il programma completo della competizione iridata in scena a Seefeld : Risultati, calendario e medagliere: ecco la guida completa ai Mondiali di sci nordico di Seefeld Ventidue titoli da assegnare da giovedì 21 febbraio a domenica 3 marzo: ecco risultati, calendario e medagliere dei Mondiali di sci nordico con tre discipline coinvolte, sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. SCI DI FONDO Sprint TL femminile (Giovedì 21 febbraio) ORO: Maiken Caspersen Falla (Norvegia) ARGENTO: Stina Nilsson ...

Sci di fondo - Mondiali Sprint Seefeld : Pellegrino d'argento dietro Klaebo : Federico Pellegrino si gioca fino all'ultimo centimetro i Mondiali di Sprint di Seefeld, ma la medaglia d'oro va a Johannes Hoesflot Klaebo. Il norvegese, grande favorito di giornata, recupera all'...

Mondiali di sci nordico - Federico Pellegrino medaglia d'argento nella sprint di Seefeld : Pellegrino aggiunge così una medaglia importante al suo palmares individuale: fu campione del mondo a Lahti nella stessa gara nel 2017, argento all'Olimpiade in Corea del 2018 , tecnica classica, e ...