Immunodepresso di 8 anni non va a scuola perché cinque bambini non sono vaccinati | La

tgcom24.mediaset

: RT @Tasto7: a causa di leggi fatte da incapaci.. Roma, non può andare scuola a causa dei bimbi no vax: interviene la Regione La vicenda rig… - alessandropopy : RT @Tasto7: a causa di leggi fatte da incapaci.. Roma, non può andare scuola a causa dei bimbi no vax: interviene la Regione La vicenda rig… - Tasto7 : a causa di leggi fatte da incapaci.. Roma, non può andare scuola a causa dei bimbi no vax: interviene la Regione La… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il caso nel quartiere San Giov: un bambino di ottodopo la chemio non può essere sottoposto a vaccinazioni.compagni di classe non: "duefigli di mamme che si dichiarano no vax".