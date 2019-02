Figlicidi | una strage continua e silenziosa Don Di Noto | Bambini cancellati come

huffingtonpost

(Di venerdì 22 febbraio 2019) L'ultima ha ventidue mesi, è ricoverata all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma ed è in lento miglioramento. Quando ci è arrivata, mercoledì scorso, da Genzano, era in fin di vita, per gli schiaffi e le percosse che le aveva scaricato addosso il compagno della madre. Lei è stata salvata, per altriè stato impossibile. Giuseppe aveva sette anni. Alla fine di gennaio, a Cardito, periferia nord di Napoli, è stato picchiato a morte dall'uomo che conviveva con la mamma, "perché giocando aveva rotto la sponda del lettino nuovo", ha raccontato l'uomo agli inquirenti. E, ancora, spostandosi indietro di qualche mese, le due gemelline di sei mesi uccise a dicembre dalla mamma che si è gettata nel Tevere tenendole tra le braccia e, a novembre, ad Aosta, i fratellini, di 7 e 9 anni, addormentati per sempre con ...