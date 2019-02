Chelsea | ' Io alla Roma? Une bella fesseria'

Sarri e il Chelsea - cosa c'è dietro alla crisi profonda del sarrismo - e perché gli inglesi lo detestano - : E questo fa tutta la differenza del mondo. C'è chi è convinto che l'ostilità sempre più forte verso Sarri sia in parte dovuta anche al fatto che è italiano, cioè straniero. È così? Qualche sospetto c'...

Sarri in bilico : il Chelsea perde ancora - Zidane alla finestra : Non sta andando affatto bene l'avventura di Maurizio Sarri alla guida dei Blues. Dopo un inizio di stagione convincente, qualcosa si è inceppato. La squadra è scivolata al sesto posto in Premier League ma la cosa che preoccupa il tecnico italiano è il fatto che i giocatori non riescano a capire le sue idee di calcio mentre i tifosi si sono stufati del suo modo di giocare. Dopo la sconfitta di ieri negli ottavi di FA Cup contro il Manchester ...

Il Chelsea saluta la Fa Cup - pesante ko dei Blues contro lo United e la panchina di Sarri traballa : Chelsea ko a Stamford Bridge, Maurizio Sarri a rischio esonero dopo l’eliminazione dei Blues dalla FA Cup Brutta botta per Maurizio Sarri ed il suo Chelsea. I Blues, impegnati questa sera nell’incontro di Fa Cup contro il Manchester United, sono stati sconfitti a Stamford Bridge 2-0 dalla squadra di Solskjær e quindi eliminati dalla competizione. Dopo il pesante ko contro il Manchester City in campionato per 6-0, il Chelsea ...

Sarri perde anche con l’altro Manchester. Il Chelsea fuori dalla FA Cup : Chelsea-United 0-2 Il Chelsea è fuori dall’FA Cup che lo scorso anno aveva vinto con Antonio Conte in panchina. Ancora una sconfitta per Maurizio Sarri battuto in casa 0-2 dal Manchester United di Solskjaer. Oggi il Guardian ha scritto di Sarrifall. Il Chelsea ha giocato meglio rispetto al 6-0 subito dal City – non è che ci volesse molto – almeno si è visto l’impegno. Ma poi, stringi stringi, non ha quasi mai costruito ...

Il Chelsea chiede lo sconto alla Juve : le ultime su Higuain : Il Chelsea è in ripresa dopo il successo in Europa League e si candida ad essere grande protagonista fino al termine della competizione, i Blues pensano anche al mercato. L’intenzione è quella di riscattare Gonzalo Higuain ma con lo sconto, vorrebbe acquistare il cartellino ma non alle cifre richieste dai bianconeri. Lo rivela ‘Espn’, spiegando che il club londinese è fiducioso sulla trattativa il prezzo concordato è di ...

Gonzalo Higuain - il Chelsea chiede lo sconto alla Juventus : Sì al riscatto, ma possibilmente con lo sconto. Il Chelsea pensa ad acquisire il cartellino di Gonzalo Higuain, ma non alle cifre chieste dalla Juventus. Lo rivela Espn, spiegando che il club londinese è fiducioso sulla trattativa. Il prezzo concordato con i bianconeri per il riscatto del 'Pipita',

Chelsea - Sarri : 'Voglio una reazione dalla squadra. Diamoci obiettivi a breve termine' : Un nuovo impegno, per lasciarsi alle spalle l'umiliazione dell'Etihad Stadium. Il Chelsea domani scenderà in campo contro il Malmo per i sedicesimi di finale di Europa League e Maurizio Sarri ha ...

Chelsea - l’ombra di Zidane su Maurizio Sarri : la panchina traballa - allertato Zinedine : Zinedine Zidane potrebbe prendere il posto di Sarri sulla panchina del Chelsea, il tecnico italiano è a serio rischio dopo i recenti flop La stampa inglese è certa, Zinedine Zidane è pronto a prendere il posto di Sarri sulla panchina del Chelsea. Il tecnico italiano ha ancora qualche chance di salvare il salvabile dopo un inizio di stagione non certo coerente con le aspettative del club, ma deve imperativamente cambiare rotta in maniera ...

"SarriVederci" : traballa la panchina del Chelsea : Dopo solo sette mesi, Maurizio Sarri rischia già di dover fare le valigie: l'umiliazione subita domenica contro il Manchester City è il punto più basso della storia recente del Chelsea. Una disfatta ...

Premier League - il Tottenham vince 3-1 con il Leicester e vola a -5 dalla vetta. Alle 17.00 City-Chelsea : LONDRA - La domenica di Premier si apre a Wembley con il Tottenham che batte 3-1 il Leicester grazie Alle giocate di Eriksen, gol ed assist, e le parate di Lloris che neutralizza Vardy dagli undici ...

Il Chelsea rischia il blocco del mercato e Higuain potrebbe tornare alla Juventus (RUMORS) : Per Gonzalo Higuain non sembra esserci pace. Infatti, nelle ultime ora il "The Guardian" ha svelato che il Chelsea rischierebbe il blocco del mercato. La Fifa da tempo avrebbe deciso di mettere sotto la sua lente di ingrandimento i blues per alcune irregolarità sul trasferimento dei giovani. In particolare sarebbero ben 100 i casi messi in evidenza, perciò qualora venissero ravvisate della irregolarità il Chelsea verrebbe punito così come è ...

Dalla Spagna : il Chelsea vuole Rakitic per giugno : https://t.co/uMqmpylhGl pic.twitter.com/ZnYmZS5rTR - Diario SPORT , @sport, January 28, 2019 Vuoi essere il primo ad essere informato sulle operazioni di mercato ? Non ti preoccupare niente SPAM , lo ...

Higuain Chelsea - Sarri : “Ho spiegato alla dirigenza cosa mi serve” : Higuain Chelsea Sarri – Catenaccio di Maurizio Sarri che non ha voluto commentare il possibile arrivo a Londra di Gonzalo Higuain. alla vigilia della partita contro l’Arsenal tiene banco in casa dei Blues il mercato. Ma Sarri ha preferito non sbilanciarsi. -> Leggi anche Higuain Chelsea: accordo fatto. L’agente a del Pipita a Londra Higuain Chelsea […] L'articolo Higuain Chelsea, Sarri: “Ho spiegato alla dirigenza ...

Higuain - la cessione al Chelsea potrebbe portare Emerson Palmieri alla Juve (RUMORS) : La Juventus in questo momento si trova a Gedda dove nel pomeriggio disputerà la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Tutti si aspettavano una gara in cui i duellanti in attacco sarebbero stati Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain e invece le aspettative in tal senso rischiano di essere deluse, perché secondo le ultime indiscrezioni il Pipita non sarà in campo. La sua assenza affonda le radici nel possibile addio già in questa sessione ...