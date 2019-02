ASUS presenta le nuove schede grafiche GeForce GTX 1660 Ti | ROG Strix e ASUS Dual | TUF

CES 2019 : ASUS presenta la sua nuova line up di prodotti gaming e lifestyle : ASUS ha presentato oggi al CES 2019 di Las Vegas la nuova gamma di prodotti lifestyle dedicata a professionisti, studenti, utenti di tutti i giorni e gamer.I prodotti in esposizione includono StudioBook S (W700), una workstation portatile con un sottile e ampio display da 15" equipaggiato con la scheda grafica NVIDIA Quadro, il primo di una nuova serie di laptop estremamente potenti progettati per i professionisti della creatività. ZenBook S13 ...

ROG Mothership : ASUS presenta il 2-in-1 per il gaming con RTX 2080 : Solitamente quando pensiamo al mondo del gaming-PC ci riferiamo esclusivamente alle piattaforme fisse desktop o al massimo ai notebook che, comunque, hanno delle dimensioni piuttosto importanti. Al CES 2019, Asus ha deciso di rivoluzionare il tutto presentando ROG Mothership. Si tratta di un 2-in-1, molto simile per form-factor al Surface Pro, dedicato ai videogiocatori anche più esigenti in termini di performance ed è davvero incredibile notare ...

ASUS presenta un router che fa le veci di uno speaker Alexa : ASUS Lyra Voice è un router WiFi che integra Amazon Alexa e Bluetooth per la riproduzione audio senza fili e l'assistenza vocale. L'articolo ASUS presenta un router che fa le veci di uno speaker Alexa proviene da TuttoAndroid.