Una Vita | trame | Adela muore dopo aver augurato a Simon di essere felice con Elvira

Trame Una Vita : Ursula scopre che Olga ha un marchio inciso sul corpo : Le prossime puntate italiane della soap opera Una Vita continueranno a sorprendere. Le anticipazioni ci dicono che la dark lady che ha preso il posto della defunta Cayetana commetterà un terribile omicidio. Stiamo parlando di Ursula Dicenta che dimostrerà per l’ennesima volta di preferire Blanca ad Olga. Quest’ultima, dopo aver rinunciato ad uccidere la madre per averla abbandonata nel bosco delle dame all’età di cinque anni, tenterà di mettere ...

Trame iberiche Una Vita fino al 22 febbraio : Telmo e Lucia annunciano il loro matrimonio : Le Trame delle puntate della soap Una Vita che andranno in onda nella penisola iberica fino al 22 febbraio, sono molto avvincenti. Protagonisti delle stesse sono Telmo e Lucia, che festeggia la maggiore età insieme al vero amore della sua Vita. Mentre Telmo continua a cercare di capire il ruolo di Espineira nella morte di Frate Guillermo, Ramon per la prima volta, si avvicina alla sua piccola Milagros. Sembra che l'uomo stia finalmente iniziando ...

Una Vita spoiler : omicidio ad Acacias 38 - Ursula pugnala a morte Olga : Nuovo appuntamento con le novità di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì sulle reti Mediaset. Le trame del mese di aprile svelano che Ursula Dicenta si renderà protagonista di un omicidio, quando ucciderà la figlia Olga. Una Vita: Olga rapisce Blanca Terribile colpo di scena in arrivo nelle puntate di Una Vita, in onda ad aprile su Canale 5. Le anticipazioni annunciano la morte di Olga Dicenta nel corso ...

Anticipazioni Una Vita : Simon ed Elvira riescono a sfuggire dalle grinfie di Arturo : Nuovo appuntamento dedicato sulle Anticipazioni della telenovela spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Finalmente nei prossimi episodi italiani il triangolo amoroso tra Simon Gayarre (Jordi Coll), Elvira Valverde (Laura Rozalen), e Adela (Marian Arahuetes) giungerà al termine. L’ex suora, la figlia del colonnello Arturo, e il fratellastro di Leandro purtroppo usciranno di scena, ma prima ci sarà un drammatico evento. Il pubblico ...

Una Vita anticipazioni : ADELA muore - SIMON ed ELVIRA scappano via! : Trame Una Vita: la morte di ADELA, anche SIMON ed ELVIRA escono di scena… Nei prossimi episodi italiani di Una Vita giungerà alla conclusione il triangolo che ha per protagonisti ELVIRA Valverde (Laura Rozalen), SIMON Gayarre (Jordi Coll) e la moglie ADELA (Marian Arahuetes). I tre personaggi lasceranno il cast della telenovela nella puntata numero 676. Le anticipazioni attinenti a questa storyline segnalano che tutto comincerà quando ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : salto temporale di 10 anni. Cosa cambierà ad Acacias? : I fan spagnoli assisteranno presto ad un inaspettato salto temporale di 10 anni. Scopriamo Cosa cambierà, i nuovi volti nella soap, e il destino dei vecchi protagonisti.

Una Vita Anticipazioni 22 febbraio 2019 : Elvira usa Victor per far ingelosire Simon : La Valverde tenta il tutto e per tutto e sfrutta il momento di debolezza del Seler per scatenare la gelosia del Gayarre.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 : ad Acacias si Grida allo Scandalo! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019: Elvira da’ un bacio a Victor. Arturo rivela a tutti il segreto di Susana Anticipazioni Una Vita: Elvira bacia Victor ed Ursula li vede! Intanto Arturo, attraverso lo spettacolo di marionette da lui stesso finanziato, svela il legame di parentela che unisce Susana e Simon! La crudele Dicenta manipola Olga e le affida un compito: rapire il bambino di sua ...

Anticipazione Una Vita : Ursula uccide Olga - una tremenda scoperta : Una Vita anticipazioni: Olga muore per colpa di Ursula, Blanca salva Le prossime puntate di Una Vita ci regaleranno davvero molte ed inaspettate sorprese. Olga non riesce ad accettare il fatto che Diego continui ad amare Blanca, così come non riesce a capire il motivo per cui sua madre Ursula sia sempre stata molto più […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Ursula uccide Olga, una tremenda scoperta proviene da Gossip e Tv.