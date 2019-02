' Quanto è brutto' | maestro deride bimbo nero

Maestro mette bimbo nero in un angolo Poi agli altri : «Guardate Quanto è brutto» : La vicenda è avvenuta nella scuola elementare del quartiere Monte Corvino. La dirigente dell’ufficio scolastico regionale: «Predisposti gli accertamenti»

Foligno - maestro manda all'angolo un bimbo nero : "Bambini guardate Quanto è brutto" : L'episodio si sarebbe ripetuto anche con la sorellina. Il docente si giustifica: "E' stato un esperimento sociale"

Foligno - maestro manda all'angolo un bimbo di colore : "Bambini guardate Quanto è brutto" : L'episodio si sarebbe ripetuto anche con la sorellina. Il docente si giustifica: "E' stato un esperimento sociale"

