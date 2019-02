Matteo Bocelli | età | altezza e fidanzata Chi è il figlio di Andrea

Sanremo 2019 - diretta. Baglioni ricorda Frizzi e duetta con Giorgia su 'Come saprei'. Bocelli emoziona con il figlio Matteo : È partita al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del . Ore 20.45 - Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio 'Via', circondato dai ballerini ...

Andrea Bocelli consegna al figlio Matteo il "chiodo" che indossò 25 anni fa a Sanremo : Andrea e Matteo , padre e figlio . Sul palco dell'Ariston l'emozione viaggia veloce e protagonista è la famiglia Bocelli . Il celebre tenore, dopo il duetto con Claudio Baglioni, si è esibito insieme al figlio Matteo , di 21 anni , nel successo Follow me. E ha ricordato la sua prima performance a Sanremo , 25 anni fa. "Se quella sera nessuno si fosse alzato in piedi, forse non sarebbe successo niente", ha detto ringraziato l'Ariston in ...

