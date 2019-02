Gli ottavi partono in salita per la Juve L' Atletico stende i bianconeri 2-0

BiGlietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

L’Atletico Madrid ha battuto la Juventus 2 a 0 nella partita di andata deGli ottavi di Champions League : L’Atletico Madrid ha vinto 2 a 0 contro la Juventus nella partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. L’Atletico è andato in vantaggio al 78esimo minuto con un gol di José Giménez e ha raddoppiato all’83esimo

Mourinho stuzzica la Juventus : “se uscisse aGli ottavi non sarebbe una sorpresa” : Si avvicina sempre di più la gara di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, partita fondamentale valida per gli ottavi di finale. L’allenatore Josè Mourinho stuzzica i bianconeri: “ha qualità ed esperienza: la Juve può vincere la Champions. Ma se uscisse ora non sarebbe una sorpresa” ha commentato a Teleradiostereo. “Credo che la Juve possa farcela, poi ha Ronaldo che è un giocatore decisivo. Se dovessero ...

Il Napoli punta Gli ottavi di Europa League : la sfida con lo Zurigo solo su Sky : Il Napoli non è riuscito a rispondere alla Juventus, reduce dalla vittoria contro il Frosinone, e non è andato oltre il pareggio casalingo contro il Torino. La formazione di Ancelotti ha comunque a possibilità di rifarsi già domani in Europa League dove ha la possibilità di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Si parte […] L'articolo Il Napoli punta gli ottavi di Europa League: la sfida con lo Zurigo solo su Sky è stato ...

Calcio - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi di finale. Il Napoli accoGlie lo Zurigo - ottavi ad un passo : Si giocherà domani sera la partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di Calcio. Il Napoli attende al San Paolo la formazione svizzera dello Zurigo per mettere il sigillo definitivo al passaggio del turno e ipotecare gli ottavi di finale. Nella partita d’andata giocata la scorsa settimana infatti gli uomini di Carlo Ancelotti si sono imposti con un netto 3-1, risultato che lascia davvero poche speranze ...

Calcio - Europa League 2019 : Inter-Rapid Vienna - nerazzurri in cerca deGli ottavi guardando al passato : Archiviate le fatiche del campionato è già tempo di concentrarsi sull’Europa League per l’Inter di Spalletti che giovedì alle ore 21 sarà in campo a “San Siro” nel ritorno dei sedicesimi di finale contro il Rapid Vienna. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo la brillante vittoria in serie A ai danni della Sampdoria che ha sancito, forse definitivamente, il rilancio della squadra dopo un periodo avaro di soddisfazioni, fornendo inoltre ...

Youth League - la Juve vuole Gli ottavi : in diretta la gara con la Dynamo Kiev : Juve e Roma a caccia della qualificazione agli ottavi di Youth League. Alle 13 allo Stadio Valeri Lobanovski di Kiev, la Juventus proverà a battere la Dynamo nello spareggio secco per qualificarsi per ...

ATP Delray Beach – Del Potro conquista il pass per Gli ottavi in Florida : battuto Nishioka : Juan-Martin Del Potro vola agli ottavi di finale del torneo ATP di Delray Beach, battuto in due set il giapponese Yoshihito Nishioka Sul cemento dell’impianto sportivo del Delray Beach Tennis Center, Juan-Martin Del Potro ha battuto nella notte italiana Yoshihito Nishioka ai sedicesimi di finale del torneo ATP che si sta tenendo in Florida. L’argentino, in due set ed in un’ora e 51 minuti di gioco, prima ha inflitto ...

I risultati deGli ottavi di finale di Champions League giocati stasera : Nelle due partite valide per gli ottavi di finale di Champions League che si sono giocate stasera, ci sono stati due zero a zero: hanno pareggiato sia Liverpool e Bayern Monaco che Lione e Barcellona. I pronostici vedevano per favorite

LIVE Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 in DIRETTA : Hirscher out nei quarti - Shiffrin favorita. Moelgg fuori ai quarti - azzurre aGli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del City Event di Stoccolma, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: sarà grande spettacolo in Scandinavia, con i migliori interpreti del parallelo che si daranno battaglia, rituffandosi nel circuito maggiore dopo la parentesi iridata di Are. Saranno tre gli azzurri in gara: nel tabellone maschile è presente, col numero 14, Manfred Moelgg, che al primo turno se la vedrà col ...

WTA Dubai – Angelique Kerber piega Jakupovic in due set e accede aGli ottavi : Angelique Kerber stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Dubai: la tennista tedesca batte Dalila Jakupovic in 2 set Servono 1 ora e 34 minuti ad Angelique Kerber per staccare il pass per gli ottavi di finale del WTA di Dubai. La tennista tedesca, n°7 al mondo e quinta forza del seeding del torneo degli Emirati Arabi, si è imposta su –Dalila Jakupovic in 2 set, vinti con il punteggio di 7-6 (7-4) / 6-3. agli ottavi di finale ...