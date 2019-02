Beach volley | World Tour 2019 Passo avanti di Barboni e Puccinelli verso il main draw ma

Beach volley - World Tour 2019. Un nuovo appuntamento in Italia? La Romagna pronta ad ospitare un torneo 1 Stella : Da tre anni e mezzo l’Italia non ospita appuntamenti internazionali targati World Tour o European Tour e potrebbe accadere che nella stagione che sta per iniziare possano essere addirittura due i tornei del World Tour sul suolo italico. La certezza è Roma dal 4 all’8 settembre con la prestigiosa finale del circuito mondiale, la novità arriva dalla Romagna e coinvolge alcune associazioni che potrebbero unire le forze per portare a ...

Pallavolo – Importanti novità da casa Millenium : nasce il settore Beach volley : novità assoluta in casa Millenium: nasce il settore beach volley. Non solo indoor: volley Millenium apre una nuova “divisione” sulla sabbia. Dopo l’esperienza della Lega volley Summer Tour di serie A, si apre un percorso continuativo anche per le giovanili Un team di 10 atlete provenienti dal vivaio del volley Millenium si sono ritrovate per la prima seduta di allenamento sulla sabbia presso il beach Land di Mazzano ...

Beach volley. Adrian Carambula ed Enrico Rossi escono dal progetto azzurro e saranno allenati da Marco Solustri : Enrico Rossi e Adrian Carambula sono usciti dal progetto azzurro del Beach volley ed affronteranno la stagione del World Tour come un team privato, con un allenatore scelto e voluto fortemente da loro, Marco Solustri. La scelta è stata presa congiuntamente con la FIPAV che aveva in un primo tempo inserito Rossi e Carambula (ex compagno di Ranghieri, ora in coppia con Marco Caminati) nell’organico della Nazionale di Beach volley, salvo poi fare ...

Beach volley - World Tour 2019 The Hague. Stoyanovskiy/Krasilnikov devastanti : battono Sorum/Mol e si vanno a prendere il primo titolo dell’anno. Festa carioca tra le donne : Sono Stoyanovskiy e Krasilnikov i primi campioni del 2019 nel World Tour. La coppia russa si aggiudica il torneo 4 Stelle di The Hague ma la vera impresa la compie nei quarti di finale demolendo letteralmente i campioni norvegesi Sorum/Mol che avevano perso l’ultima partita importante a luglio dell’anno scorso visto che poi avevano inanellato 33 successi su 34 partite (ma la sconfitta con Brouwer/Meeuwsen era arrivata a ...

Beach volley : Ranghieri-Caminati avanzano a L'Aia : L'Aia , OLANDA, - Continua la corsa della coppia formata da Alex Ranghieri e Marco Caminati nel torneo quattro stelle in corso di svolgimento a L'Aia. Il duo azzurro questa mattina ha superato con il ...

Beach volley - World Tour 2019 The Hague. Russi troppo forti : nono posto per Ranghieri/Caminati : Si chiude con un nono posto e con un bilancio tutto sommato positivo (3 vittorie e 2 sconfitte) il torneo del rientro per Alex Ranghieri e Marco Caminati che a The Hague si arrendono in due set nella sfida degli ottavi di finale ai forti Russi Semenov/Leshukov. Mai veramente in partita la coppia azzurra che fatica in avvio di gara perdendo nettamente 21-16 il primo parziale. Anche il secondo set vede la partenza a razzo dei Russi che scattano ...

Beach volley - World Tour 2019 - The Hague. Ranghieri/Caminati agli ottavi. Abbiati/Andreatta : che peccato : Si dimezza il contingente azzurro al torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda dopo i sedicesimi di finale del torneo maschile. In corsa, agli ottavi di finale, restano Marco Caminati e Alex Ranghieri che superano brillantemente il primo turno ad eliminazione diretta battendo con un secco 2-0 i turchi Giginoglu/Gogtepe, oro agli ultimi Giochi del Mediterraneo. La coppia azzurra ha vinto 21-19 un primo set piuttosto complicato concluso in volata, ...

Beach volley - World Tour 2019 - The Hague. Azzurri in campo a caccia degli ottavi di finale : Scenderanno in campo fra poco, alle 10, le due coppie italiane impegnate nei sedicesimi di finale del torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda. Ranghieri/Caminati affronteranno la coppia turca composta da Giginoglu/Gogtepe, che lo scorso anno si aggiudicò l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona battendo in finale proprio Marco Caminati, allora in coppia con Enrico Rossi. La coppia turca vanta nel 2018, inoltre, un secondo posto al ...

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. Azzurri sconfitti : domattina Ranghieri(Caminati e Abbiati/Andreatta ai sedicesimi : Doppio secondo posto nei gironi per le coppie italiane impegnate nel Torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda. Ranghieri/Caminati hanno lottato per un set e mezzo alla pari con i forti polacchi Kantor/Losiak, teste di serie numero 3 del torneo e si sono arresi con il punteggio di 2-1. Nel primo parziale grande spettacolo ed emozioni forti in campo con la coppia azzurra che riesce ad avere la meglio ai vantaggi con il punteggio di 25-23. Nel ...

Beach volley 2019 - The Hague. Doppietta azzurra : che impresa di Abbiati/Andreatta contro Ricardo/Alvaro Filho : Non smettono mai di stupire Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati che si esaltano per l’ennesima volta quando si respira aria di World Tour e conquistano un successo di prestigio (2-0) nella semifinale del loro girone contro la coppia brasiliana composta dall’ex campione olimpico, oggi 45enne Ricardo e da Alvaro Filho. Partita tiratissima con le due coppie sempre molto vicine e gli azzurri bravissimi a mantenere il piccolo vantaggio ...

Beach volley - World Tour 2019 The Hague. Ostacolo thailandese per Ranghieri/Caminati - girone di ferro per Abbiati/Andreatta : Scatta questa mattina il tabellone principale del torneo maschile 4 Stelle di The Hague con due coppie italiane al via. Alex Ranghieri fa il suo ritorno nel World Tour nove mesi dopo l’operazione al ginocchio che lo ha costretto ad un lungo stop, in coppia con Marco Caminati, mentre Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta sono al via del torneo olandese dopo aver superato le qualificazioni. Ranghieri/Caminati, che lo scorso anno conquistarono ...

Beach volley : a L'Aia Andreatta-Abbiati entrano nel main draw : L'Aia, OLANDA,- A L'Aia, primo tradizionale appuntamento dell'anno per il Beach Volley, buona partenza per la coppia azzurra Andreatta-Abbiati che hanno superato le qualificazioni imponendosi sui ...

Beach volley - World Tour 2019 - The Hague. Abbiati/Andreatta raggiungono col brivido Ranghieri/Caminati nel main draw : Era un ostacolo tutt’altro che semplice da superare, quello dei turchi Urlu/Sekerci, per la coppia azzurra formata da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta ma il binomio italiano è riuscito ad imporsi al tie break e da domani sarà al via del tabellone principale maschile del tornei di The Hague assieme ai già qualificati Ranghieri/Caminati. Nella sfida decisiva per l’ingresso al main draw, Abbiati/Andreatta hanno battuto i turchi 2-1 al ...