Indagati 3 medici e un altro sanitario per la morte di una 41enne modicana dopo aver

Napoli - morta in ospedale. Indagati due medici : non si erano accorti che era incinta : A. S. è morta a 36 anni , lo scorso 18 gennaio, dopo essere stata dimessa dall'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove si era recata per dolori addominali . E oggi - dopo l'autopsia - di scopre ...

Morta con un mal di pancia a Napoli - due medici Indagati e autopsia fissata : Due gli indagati per la morte di Anna. Omicidio colposo è l'accusa contestata ai due medici che hanno visitato e dimesso Anna, prescrivendole semplici antidolorifici, prima che le condizioni della ...

Truffe all'Inps a Messina - ci sono 26 Indagati tra cui medici e avvocati : i nomi : Ventisei indagati. Una lunga serie di reati contestati. Quasi trecento capi d imputazione, sono 296,. Un arco di tempo molto vasto compreso tra il 2010 e il 2014. Per fatti accaduti non soltanto a ...

Donna morta a Torino - Indagati 15 medici : 15.50 La procura di Torino, che indaga sulla morte di Marisa Amato, ha notificato altri 15 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti medici delle Molinette e del Maria Vittoria. La Donna era rimasta paralizzata dopo essere stata travolta dalla folla in preda al panico, il 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League, ed è morta la scorsa settimana. L'accusa è di non essersi accorti della lussazione vertebrale che l'aveva resa ...

Sorrento - Muore dopo intervento di colecisti - Indagati 6 medici : Un'altra morte sospetta, un altro caso di presunta malasanità che interessa l'area sud di Napoli. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Antonietta Cavallaro, 66enne di ...

Morte sospetta in ospedale : sei medici Indagati a Sorrento : Sorrento - Sono sei le persone indagate per la Morte di Antonietta Cavallaro, la 66enne di Casola di Napoli deceduta due giorni fa nell'ospedale di Sorrento dopo una settimana di ricovero. Si tratta ...

Concorsi truccati : professori di medicina Indagati a Firenze : Una nuova inchiesta della procura fa tremare l'ateneo fiorentino: 14 professori sono indagati per presunte alterazioni nei Concorsi per le cattedre di medicina. Secondo quanto pubblicato da alcuni ...

Farmaci scaduti nella Guardia medica - Indagati medici in servizio a Ploaghe - Sardiniapost.it : La Procura di Sassari ha concluso le indagini preliminari nei confronti di due medici, B. N di 57 anni e G. C. di 61, in servizio alla Guardia medica di Ploaghe per i quali si ipotizza il reato di ...

Bimba morì dopo essere stata dimessa due volte dal pronto soccorso : 3 medici Indagati a Padova : Tre medici friulani sono indagati per la morte di una bambina di 10 mesi , Leticia Gyamsi, deceduta il 13 dicembre in ospedale a Padova dopo un ricovero d'urgenza chiesto dall'ospedale di Pordenone. ...

Bimba dimessa per tre volte - muore per emorragia intestinale/ Pordenone - medici Indagati : rabbia dei genitori : Bimba dimessa per tre volte, muore per emorragia intestinale all'ospedale di Pordenone. Tre medici indagati, i genitori 'neanche in Africa si muore così'.

Muore bambina dimessa due volte da pronto soccorso Pordenone - tre medici Indagati : La piccola di 10 mesi è deceduta all'ospedale di Padova per una sospetta emorragia. In Friuli era stata rimandata a casa dopo entrambe le visite

Donna morta al Vito Fazzi - dopo un' infezione? Disposta l'autopsia : venti medici Indagati : Rispondono dell'ipotesi di reato di responsabilità colposa in ambito sanitario. Il decesso della 49enne di Scorrano è avvenuto giovedì scorso.

Morte Astori - interrogato oggi dalla Procura di Firenze uno dei due medici Indagati per omicidio colposo : Il dottor Galanti si è presentato davanti ai pm per rispondere alle loro domande, al contrario di Francesco Stagno che invece è risultato assente E’ durato un’ora e mezzo l’interrogatorio del medico Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, indagato per la Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo scorso nel ritiro prima della partita ...

Interrogato uno dei due medici Indagati per la morte di Astori : "Mio operato corretto" : Giorgio Galanti ha risposto alle domande dei magistrati. Assente il collega di Cagliari. Entrambi sono accusati di omicidio colposo