Il pentimento di Costacurta: «Non mi riconosco più nel cameratismo al maschile»

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) L’intervista riparatrice Dopo la sospensione di quindici giorni di Collovati in Rai per le sue dichiarazioni sulle donne e la tattica, Billyconcede una intervista al Corriere della Sera per mettere in piazza il suoper la frase detta l’altra sera a Sky nel salottino con Sandro Piccinini che provava a difendere Wanda Nara dall’ondata maschilista dello studio: «Se mia moglie avesse detto dei miei compagni le cose che ha detto Wanda Nara, l’avrei cacciata fuori di casa».Oggisi cosparge il capo di cenere. «Ho sbagliato e mi scuso. Una frase così oggi non si dovrebbe mai sentire». E ancora: «Oggi, nel 2019, non minelal. Ho perso il papà presto, sono cresciuto con mamma, che insieme a mia moglie Martina è la persona di riferimento».Infine, sì che si farebbe spiegare il 4-4-2 da Milena ...