Galaxy S10 ufficiale | design | fotocamera | display | ricarica wireless

Specifiche Galaxy S10 : prezzi e data di lancio ufficiali : Galaxy S10e, S10 ed S10 Plus sono ufficiali, compresa la variante 5G destinata all'Europa. prezzi e caratteristiche differiscono per ciascun modello e variante di storage interno arrivando a toccare cifre esorbitanti per la variante con 1 TB di memoria interna e 12 GB di RAM.

Dove guardare la presentazione del Galaxy S10 : Ci siamo, è il giorno tanto atteso dai fan Samsung e non solo. Anche la concorrenza starà a guardare le novità che il colosso sudcoreano porterà sui Galaxy S10 in tutte le declinazioni, dalla versione "economica" alla più costosa della versione plus con 12 GB di RAM 1 TB di

Samsung Galaxy S10 ha un'opzione per nascondere il foro nel display : Alcuni utenti si sono chiesti se fosse possibile nascondere il foro per la fotocamera presente nel display di Samsung Galaxy S10 e in effetti il top di gamma appena presentato da Samsung ha un'opzione per applicare una cornice virtuale nella parte superiore del display.

Samsung ha fatto un capolavoro : il display di Galaxy S10 Plus batte anche quello di Galaxy Note 9 : Potrebbero non esserci rivali per i nuovi Samsung Galaxy S10 e S10 Plus in quanto a schermo: guardate come rendono alla grande in fatto di gamma dinamica con l'HDR10+.

Una buona e una cattiva notizia per i Samsung Galaxy S10 : per gli aggiornamenti nessun passo in avanti : Tre giorni dal lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S10 ed è venuto il momento di approfondire alcuni aspetti dei top di gamma venuti fuori in una seconda fase, spulciando tra impostazioni e opzioni più o meno premium del device. Doveroso è dunque comunicare ai nostri lettori una buona e una cattiva notizia relativa a tutti e tre i device, considerando che quella non positiva riguarderà la questione aggiornamenti e dunque un argomento pure ...

Ecco i nuovi Samsung Galaxy S10e - S10 - S10+ ed S10 5G : Il 20 Febbraio 2019 Samsung ha tenuto la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S, in quel di Londra. Rispetto agli anni scorsi, non sono stati presentati solamente due modelli, ovvero la versione standard e la versione Plus, ma ben quattro varianti della serie Galaxy. Una versione light, denominata Galaxy S10e, ed una versione che supporta la nuova connessione dati 5G (disponibile prossimamente). Vi elenchiamo in seguito tutte le ...

I nuovi Samsung Galaxy S10 non supportano i Seamless System Updates : I nuovi Samsung Galaxy S10, S10e e S10+ non supportano i Seamless System Updates, anche se in effetti non ci aspettavamo diversamente. Vediamo cosa significa.

Preordine e prezzo del Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e su Amazon e Mediaworld : disponibilità e tempi di consegna : Qual è il prezzo del Samsung Galaxy S10, del suo fratello maggiore Galaxy S10 Plus e pure del più piccolo Galaxy S10e su Amazon e presso Mediaworld se si effettua il Preordine già oggi 22 febbraio? La disponibilità effettiva della consegna dei device per quando è fissata per entrambi gli store online dei due noti brand? Facciamo chiarezza e cerchiamo di capire se pure conviene l'acquisto presso l'uno o l'altro di shop online, almeno in questo ...

Samsung Galaxy S10e Specifiche tecniche : Samsung Galaxy S10e Tutte le Specifiche tecniche del nuovo smartphone Android Samsung. Quali sono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Specifiche tecniche : Samsung Galaxy S10 Tutte le Specifiche tecniche del nuovo smartphone Android Samsung. Quali sono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S10

Ecco le novità di TIM per marzo - inclusi i Samsung Galaxy S10 a rate : Per il mese di marzo TIM ha in programma alcune novità. Scopriamo insieme quali sono le più interessanti tra promozioni, tariffe e smartphone a rate

Primato Huawei Mate 20 Pro per migliori foto perso : Samsung Galaxy S10 Plus fa meglio grazie ai selfie : Chi scatta le migliori foto tra gli smartphone? Non più il Huawei Mate 20 Pro e neanche il suo fratello minore Huawei Mate 20. A scompaginare tutto, naturalmente, c'è l'ultimo arrivato di turno, il Samsung Galaxy S10 Plus, fresco fresco di presentazione avvenuta solo due giorni fa, ossia mercoledì 20 febbraio. Ebbene, il top di gamma assoluto del produttore sudcoreano è riuscito a fare la differenza sul comparto per scatti davvero ottimi, ...

TIM dovrebbe presto offrire Samsung Galaxy S10 e S10+ a rate con la rete fissa : Samsung Galaxy S10 e S10+ potranno presto essere acquistati a rate con pagamento nella bolletta della rete fissa TIM: ecco quali dovrebbero essere le prime offerte per portarsi a casa i nuovi top di gamma.

Samsung Galaxy S10+ Specifiche tecniche : Samsung Galaxy S10+ Tutte le Specifiche tecniche del nuovo smartphone Android Samsung. Quali sono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S10+