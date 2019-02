Cecchinato diventa il n 1 Italiano superando Fognini E Federer dice sì a Madrid

Tennis - Marco Cecchinato : “Vorrei diventare la punta di diamante in Davis ed essere competitivo sul cemento” : Il 2018 è un anno che Marco Cecchinato difficilmente dimenticherà. La semifinale al Roland Garros è una delle imprese sportive azzurre della stagione, un risultato che ha portato il nativo di Palermo in uno status completamente diverso rispetto al passato, come racconta in un’intervista al Corriere dello Sport: “Una delle conseguenze dell’essere diventato un Top 20 è quella di essere riconosciuto un po’ dovunque. ...