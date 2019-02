Borsa | avvio positivo per l' Europa

Borsa - Shanghai sale in avvio : ANSA, - PECHINO, 20 FEB - Le Borse cinesi segnano un avvio contrastato alla vigilia del nuovo round negoziale di alto livello sul commercio tra Usa e Cina, in programma a Washington: l'indice ...

Borsa - Shanghai sale in avvio : ANSA, - PECHINO, 20 FEB - Le Borse cinesi segnano un avvio contrastato alla vigilia del nuovo round negoziale di alto livello sul commercio tra Usa e Cina, in programma a Washington: l'indice ...

Borsa : Europa in rialzo all'avvio : ANSA, - MILANO, 1 FEB - Apertura positiva per gli indici a maggior capitalizzazione delle principali piazze di Borsa europee: Parigi , +0,24%, , Francoforte , +0,23%, e Londra , +0,19% a pochi minuti ...

Borsa svizzera : avvio in flessione : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

La Borsa di New York sorride in avvio : Wall Street apre l'ultima seduta della settimana con il segno positivo , dopo la chiusura cauta della vigilia mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Riflettori sempre puntati ...

Borsa svizzera : avvio al ribasso : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

La Borsa americana accenna un sorriso in avvio : Partenza timidamente positiva per Wall Street mentre prosegue lo shutdown , diventando il più lungo della storia. Dal fronte macro sono usciti i prezzi alla produzione di dicembre, risultando in calo ...