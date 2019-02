Anticipazioni Una Vita | Ursula uccide la secondogenita Olga per salvare Blanca

Anticipazioni Una Vita : Adela muore al posto del marito : L’autrice della soap opera spagnola “Una Vita” continua a sorprendere il pubblico. Purtroppo è in arrivo un tragico colpo di scena che caratterizzerà l’uscita di scena di un altro personaggio. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, i telespettatori assisteranno alla morte di Adela. L’ex religiosa fino all’ultimo istante della sua Vita dimostrerà la sua ossessione e amore per il marito Simon Gayarre (Jordi Coll). La ...

Una Vita Anticipazioni : URSULA uccide la figlia OLGA - ecco perché : OLGA Dicenta (Sara Sierra) morirà nel corso della puntata 675 della telenovela Una Vita e quindi è arrivato il momento di illustrare ai nostri lettori come avverrà la drammatica uscita di scena. Tutto avrà inizio quando Diego Alday (Ruben De Eguia), appena guarito dall’intossicazione di mercurio, comunicherà ad OLGA che non intende più stare con lei perché è ancora innamorato di Blanca (Elena Gonzalez). Secondo quanto segnalato dalle ...

Una Vita Anticipazioni 21 febbraio 2019 : Olga porta Blanca nel Bosco delle Dame : Le due sorelle raggiungono il Bosco delle Dame e Olga porta la gemella nel luogo in cui è cresciuta.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 21 e venerdì 22 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 648 di Una VITA di giovedì 21 e venerdì 22 febbraio 2019: Samuel e Ursula cercano dappertutto Blanca, scomparsa insieme alla sorella Olga. Alla fine, Samuel scopre che un cocchiere le ha portate entrambe nel Bosco delle Dame e a quel punto parte per portare indietro la moglie. Nel frattempo, Blanca e Olga giungono alla capanna di Tomas e Olga racconta il suo passato alla consanguinea. Mendez ha forti dubbi ...

Una Vita Anticipazioni 20 febbraio 2019 : Blanca e Olga spariscono nel nulla : Carmen avverte Blanca e Samuel che le due sorelle mancando da casa da troppo tempo. La Dark Lady e l'Alday temono per l'incolumità di Blanca

Una Vita : con il SALTO TEMPORALE cambia TUTTO [Anticipazioni puntate spagnole] : Venerdì 1° marzo 2019, nelle puntate spagnole della telenovela Una Vita, si verificherà un SALTO TEMPORALE e così la narrazione farà un balzo in avanti di ben dieci anni: le avventure degli abitanti di calle Acacias non saranno più ambientate nel 1903 e si passerà immediatamente al 1913; di recente La 1, la rete che trasmette la telenovela iberica, ha rilasciato tramite il suo account ufficiale su Twitter delle immagini da cui è stato possibile ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 20 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 647 (seconda parte) di Una VITA di mercoledì 20 febbraio 2019: Olga rinfaccia alla sorella Blanca di averla ferita a causa della sua diffidenza… Blanca chiede ad Olga di dirle tutta la verità sul suo passato. Al rientro, Ursula e Samuel si rendono conto grazie a Carmen che Blanca e Olga sono uscite di casa e mancano all’appello da diverse ore… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una ...

Anticipazioni Una Vita : Antonito esce dal carcere grazie a Felipe : La telenovela iberica “Una Vita” scritta da Aurora Guerra continua ad appassionare il pubblico. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 i prossimi mesi, Antonito Palacios (Alvaro Quintana) trascorrerà le sue giornate in prigione, con l’accusa di truffa aggravata ai danni del Comune, per colpa di Belarmino. Fortunatamente dopo vari avvenimenti, che coinvolgeranno l’intera famiglia Palacios, compresa la domestica Lolita Casado, dato che ...

Anticipazioni Una Vita : Lolita rimprovera Ramon per il suo atteggiamento : Lunedì 25 febbraio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola firmata Mediaset, 'Una Vita' che pone l'attenzione intorno ai colpi di scena nella Vita dei personaggi principali. La figura di Antonito si dimostra centrale all'interno delle prossime trame perché l'uomo combina nuovi guai che compromettono la credibilità della famiglia del compagno di Lolita. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a domenica 3 marzo ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 19 febbraio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Le soap tornano in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle due puntate di oggi.

Una Vita Anticipazioni : ANTONITO viene finalmente scagionato! : Nelle puntate italiane di Una Vita appena trasmesse, Belarmino, il socio di ANTONITO Palacios (Alvaro Quintana), è fuggito con tutti i soldi destinati alla costruzione del monumento in onore dei soldati caduti nella guerra di Cuba. Questo colpo di scena caratterizzerà i futuri avvenimenti della telenovela, visto che il povero primogenito di Ramon (Juanma Navas), ormai incastrato, verrà arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni ...

