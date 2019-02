Violenze sessuali | pugni e schiaffi ad anziani in casa famiglia

Il nunzio apostolico in Francia - monsignor Luigi Ventura - è sotto indagine per Violenze sessuali : Il nunzio apostolico in Francia, monsignor Luigi Ventura, è sotto indagine per violenze sessuali: il mese scorso era stato accusato da un funzionario dell’ufficio della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, secondo il quale Ventura lo avrebbe molestato durante una cerimonia