Uomini e Donne: Eleonora Rocchini Getta Fango su Raffaella Mennoia!

gossipnews.tv

: @SantucciFulvio @zazzatweet @FulvioCollovati Aldilà di uomini o donne, se parliamo sull'analisi tattica sono davver… - ClaMarchisio8 : @SantucciFulvio @zazzatweet @FulvioCollovati Aldilà di uomini o donne, se parliamo sull'analisi tattica sono davver… - ItalianAirForce : #IlnostroBuongiorno dal 9° Stormo. Ogni mattina una sveglia suona accendendo passione e senso del dovere nei cuori… - ClaMarchisio8 : Prima dei paesaggi mozzafiato Prima dell’acqua cristallina Prima del buon cibo La Sardegna è il cuore di uomini e d… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Pochi giorni fa abbiamo assistito alla scelta di Teresa Langella aspiega perchè lei ed Oscar Branzani non sono stati invitati al lieto evento! La corteggiatrice additaLe accuse!ed Oscar Branzani non conoscono momenti di crisi. La loro storia d’amore nata sotto i riflettori di, procede a gonfie vele ed in maniera riservata. Pochi giorni fa in prima serata è stata mandata in onda la scelta di Teresa Langella. A tale evento sono state presenti, innumerevoli coppie formatesi nel programma di Maria De Filippi. I fans però si sono chiesti come mai Oscar ednon fossero presenti. La gelataia ha risposto in maniera ironica in questa maniera: “non hanno pensato a noi, credo che probabilmente avevano raggiunto già il limite di coppie da invitare”.Forse non sapete però che il ...